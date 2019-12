Na estreia como treinador na I Liga, o setubalense levou os 'encarnados' à conquista do título da I Liga, depois de ter pegado na equipa no terceiro lugar.

Bruno Lage renova com o Benfica até 2024

Na estreia como treinador na I Liga, o setubalense levou os 'encarnados' à conquista do título da I Liga, depois de ter pegado na equipa no terceiro lugar.

O treinador do Benfica, Bruno Lage, renovou o contrato até 2024, anunciou hoje o clube campeão português de futebol, no seu site oficial.

Bruno Lage, de 43 anos, assumiu o comando da equipa principal do Benfica em janeiro de 2019, substituindo Rui Vitória, e tinha contrato até 2023, que tinha assinado quando regressou à equipa B.

Na estreia como treinador na I Liga, o setubalense levou os 'encarnados' à conquista do título da I Liga, depois de ter pegado na equipa no terceiro lugar, a sete pontos do então líder FC Porto.

Em 53 jogos no comando do Benfica, Bruno Lage conseguiu 40 vitórias, tendo apenas uma derrota em jogos do campeonato, cuja atual edição lidera com 36 pontos, mais quatro do que o segundo, o FC Porto.

Lusa