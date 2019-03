O treinador do Benfica, Bruno Lage, relativizou este sábado a importância do ‘clássico’ frente ao FC Porto, para a I Liga de futebol, realçando que o mais importante é manter a organização e respeitar as suas ideias de jogo.

Bruno Lage diz que jogo no Dragão “é importante, mas não decisivo”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, relativizou este sábado a importância do ‘clássico’ frente ao FC Porto, para a I Liga de futebol, realçando que o mais importante é manter a organização e respeitar as suas ideias de jogo.

“Trata-se de um jogo muito importante, mas não é decisivo. Decisivo é a equipa estar arrumada, como temos feito nos últimos dois meses. Temos de manter o equilíbrio, encontrar o nosso rumo e ser consistentes, porque isso é que faz as equipas ganharem campeonatos”, realçou Bruno Lage.

Sobre que FC Porto espera encontrar, o treinador das ‘águias’ não quis arriscar um ‘onze’ portista e sublinhou que está mais focado em perceber o modo como o campeão nacional se vai organizar no relvado.

“Mais importante do que adivinhar o ‘onze’ é perceber as dinâmicas do FC Porto. O FC Porto jogou contra nós em 4-4-2 na Taça da Liga, no campeonato foi diferente, e tem alternado entre esse sistema e o 4-3-3. Além disso, é também importante perceber as alterações ao longo do jogo”, afirmou Bruno Lage.

O treinador da equipa lisboeta disse ainda que acredita que “as duas equipas vão jogar para ganhar” e que “quem for melhor” conquistará os três pontos.

O FC Porto, líder do campeonato, com 57 pontos, recebe o Benfica, segundo, com 56, em jogo da 24.ª jornada da I Liga, hoje, no Estádio do Dragão, a partir das 21h30.

