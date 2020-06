Treinador deixa o comando técnico do clube após quase um ano e meio, em que se sagrou campeão nacional de futebol na época passada.

Bruno Lage deixa de ser treinador do Benfica

Ana Patrícia CARDOSO Treinador deixa o comando técnico do clube após quase um ano e meio, em que se sagrou campeão nacional de futebol na época passada.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, afirmou em conferência de imprensa que Bruno Lage colocou o seu lugar à disposição depois da derrota (0-2) da passada segunda-feira, frente ao Marítimo. Vieira terá dito 'sim' ao pedido, avança a imprensa portuguesa.



O treinador deixar o comando técnico da Luz depois do clube depois da segunda derrota consecutiva na 29.ª jornada da I Liga. O clube mantém o segundo lugar, com 64 pontos, atrás do FC Porto.

Nos últimos 10 jogos, o Benfica ganhou apenas em dois jogos, frente ao Gil Vicente e ao Rio Ave.

O clube ainda não avançou com a confirmação oficial.









