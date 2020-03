A influência do internacional português nos 'red devils' é cada vez mais determinante na qualidade do jogo da equipa, que subiu exponencialmente a partir da inclusão do médio luso, em janeiro.

Bruno Fernandes é o novo príncipe de Manchester

Redação A influência do internacional português nos 'red devils' é cada vez mais determinante na qualidade do jogo da equipa, que subiu exponencialmente a partir da inclusão do médio luso, em janeiro.

Pode muito bem dizer-se que Bruno Fernandes chegou [a Inglaterra], viu e venceu. No tão aguardado dérbi de Manchester, o United, a jogar em Old Trafford, venceu no domingo o vizinho City com golos de Anthony Martial e McTominay (2-0). No jogo mais importante desde que representa os 'mancunianos', o internacional português brindou os adeptos com mais uma grande exibição e uma preciosa assistência para o golo de Martial, o primeiro do encontro.

Do outro lado, para além do lateral direito João Cancelo, estava o também internacional português Bernardo Silva, a quem muitos dizem Bruno ter 'roubado' a coroa de príncipe da cidade. O triunfo dos 'red devils' sobre os 'citizens', segundo vez esta temporada depois da vitória no Etihad, em dezembro de 2019, colocou o United a três pontos do pódio e do Chelsea e fez crescer o entusiasmo dos exigentes adeptos do clube.



Os números de Bruno Fernandes no campeonato inglês, desde janeiro. Football Index

A influência do médio luso na qualidade de jogo da equipa tem aumentado semana após semana e para quem ainda tinha dúvidas quanto ao valor de Bruno Fernandes, estas dissiparam-se definitivamente no jogo de estreia dos dérbis da cidade. Para além desta importante vitória, a verdade é que desde que Bruno Fernandes se estreou pelo Manchester United, o conjunto de Ole Gunnar Solskjaer ainda não perdeu.

O treinador norueguês desfaz-se em elogios ao internacional português e até a imprensa inglesa já se rendeu à qualidade do médio português: "O Bruno chegou como um líder e tem mostrado ser um líder. É um vencedor e gosto de ver isso num jogador. É o mesmo jogador que era no Sporting, confiante e com qualidade. É muito bom jogador e o seu cérebro é obviamente mais rápido do que muitos outros. O seu alcance nos passes, as assistências, os movimentos, estou muito satisfeito de o ter aqui. Tem uma série de qualidades, às quais nos vamos acostumar", afirmou.

Com sete jogos e três golos ao serviço do Manchester United, Bruno Fernandes foi nomeado para jogador do mês de fevereiro da Premier League.



