O presidente do Sporting negou hoje que alguém tivesse sido suspenso no clube, contrariando as notícias que davam conta da suspensão e de um processo disciplinar ao treinador da equipa principal de futebol, Jorge Jesus.

Bruno de Carvalho nega suspensões e lamentou derrota que muito prejudicou o Sporting

“Qual processo disciplinar? Eu percebo que vocês (jornalistas) têm de trabalhar, mas nós, administração e Conselho Diretivo, também temos de trabalhar. O que aconteceu foi o Sporting ter sido derrotado num jogo que muito prejudicou o Sporting, que perdeu muitos milhões de euros que estavam contabilizados na planificação da próxima época, o que vai originar mudanças”, disse Bruno de Carvalho hoje à saída do estádio de Alvalade, após alegadas reuniões com a equipa técnica, os jogadores e o departamento médico.

O presidente do Sporting revelou, ainda, não ter gostado “da interação entre muitos sócios do Sporting e os jogadores”, razão pela qual decidiu hoje promover uma série de reuniões.

Questionado se Jorge Jesus foi ou não suspenso e se irá orientar a equipa na final da Taça, no Jamor, o presidente dos ‘leões’ voltou a não confirmar: “Se o Bruno suspendeu o Jesus, então terão de esperar pelo Bruno, porque o presidente não suspendeu”.

O Sporting saiu derrotado por 2-1 frente ao Marítimo, nos Barreiros, no domingo, e perdeu o segundo lugar, que dava acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e a um encaixe financeiro que podia ascender a mais de 20 milhões de euros, para o Benfica.

No final do jogo os adeptos do Sporting que acompanharam a equipa à Madeira manifestaram de forma veemente o seu desagrado junto do treinador e da equipa, chegando a registar-se tentativas de agressão a jogadores no aeroporto e insultos e protestos à chegada da comitiva a Lisboa e ao estádio de Alvalade.

Na sequência destes acontecimentos, a SAD reuniu hoje com a equipa técnica, os jogadores e os médicos, tendo surgido notícias de que Jorge Jesus fora suspenso e alvo de um processo disciplinar, pelo que já não iria orientar a equipa na final da Taça de Portugal, no Jamor, no sábado.

