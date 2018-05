Presidente do Sporting dá conferência de imprensa e repete a ideia de que "a direção tem sido alvo de bullying e terrorismo".

Bruno de Carvalho: "Jogadores não podem rescindir por algo que começou neles"

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, defende que "os jogadores não podem rescindir por algo que começou neles". Em conferência de imprensa, o dirigente repetiu ainda a ideia de que "a direção tem sido alvo de bullying e terrorismo". Além disso, deixou bem claro: "Não, não vou ao Jamor. Não, não acho que estejam criadas as condições para ir. Não mereço o que se está a passar. Não mereço não poder usufruir do trabalho de um ano. Mas, pelo Sporting e pela festa, para que não haja constrangimentos nem se continue a alimentar rumores".

"Temos medido com atenção e cuidado as palavras e ações nos últimos tempos, não só porque o jogo tem de ser uma festa mas também porque há uma série de coisas que exigem responsabilidade. Hoje chegou a um ponto inaceitável. Esta campanha chegou ao limite de, no Expresso, se dizer: 'Brunos de Carvalho devem de ser mortos à nascença'", lamentou.

"Já não é uma questão de processos a estas pessoas, já é um total desrespeito pelo sentido das regras mais basilares da democracia, um total desrespeito pelos princípios e direitos humanos. Estamos a ser alvo, eu e os meus colegeas - muito lhes agradeço - de completo completo bullying e terrorismo. Só falta entrarem por aqui como aconteceu naquele ato hediondo na Academia e arrancarem-nos partes do corpo", indicou.

E prosseguiu a sua defesa: "Há pouco fizemos uma AG e muitos questionaram o porquê e agora sinto mais que nunca que foi importantíssima. Não tem nada a ver com apego ao poder: ninguém que tem apego ao poder se entrega nas mãos dos associados depois das eleições mais concorridas de sempre, entregámo-nos aos braços dos sportinguistas. A decisão foi dos sportinguistas: 90% disseram que queriam desta forma, deste estilo, desta gestão e que estariam sempre por trás desta direção e administração".



Sobre as agressões de que foram alvo jogadores e equipa técnica em Alcochete, Bruno de Carvalho relembrou episódios após a derrota na Madeira: "O que nós sabemos é que Madeira houve atletas que infelizmente por impulsividade, pelo seu temperamento mais quente não conseguiram aguentar aquilo que é a frustração. Não sou um grande apologista, mas eu próprio sofri na pele impropérios, por exemplo, no jogo com o Paços. Houve jogadores que não conseguiram aguentar. Eu confesso que percebo. É duro para pessoas de sangue quente que se sentem injustiçadas, mas temos de saber aguentar. Acontece que, nesse momento, no aeroporto foram trocadas palavras com alguma gravidade com adeptos do Sporting", disse.

"O Rui Patrício tem tempo suficiente – e eu respeito o Rui Patrício, aliás, ele disse-me que eu fui o único presidente que lhe pediu para deixar uma camisola no Museu do Sporting – para saber que não pode, não deve, num parque de estacionamento, dirigir-se a sócios e adeptos chamando-lhes nomes e dizendo saber que estavam pagos", afirmou.

"Rui Patrício sabe mais do que isto. Rui Patrício tem mais inteligência emocional do que isto. Não devemos entrar neste tipo de situações com os adeptos, temos de saber medir o que dizemos e o que fazemos. Mas eu alguma vez estou a dizer que isso merecia um ato criminoso e hediondo? Nunca. Mas as coisas, de facto, tiveram um início, e esse início não foi no presidente do Sporting", sustentou.

Ainda sobre as agressões da passada terça-feira, que considerou "um ataque ao coração do Sporting", Bruno de Carvalho referiu: " Não estou a ver, nem quero acreditar, e já o disse ontem a Joaquim Evangelista, que possa haver uma tentativa de rescisão por um ato que involuntariamente saiu dos próprios jogadores. Lamento ter de falar disto antes do final da Taça, não merecem nada daquilo que passaram, mas nós Sporting também não merecemos o que se passou", resumiu.

Recusou ainda a existência de corrupção no clube de Alvalade: "Não há corrupção, não há sacos azuis. Podem pôr todos os advogados que quiserem, os maiores especialistas... O maior especialista em Direito Desportivo que é o senhor professor doutor engenheiro farmacêutico Meirim que, quando eu entro no futebol, a primeira coisa que faz é um artigo em como eu ia perder o caso Bruma - e ganhámos! Posso garantir aos sportinguistas que cá estamos para trabalhar e assegurar toda a paz, toda a estabilidade e que não há, juridicamente, nenhuma razão para que os jogadores façam algum tipo de rescisão".

Por outro lado, desmentiu que alguém da SAD tivesse autorizado "qualquer entrada" na Academia de Alcochete e negou afirmações de Jaime Marta Soares. "Diz que sofreu muitas pressões? Imagino de quem. Devia ser mais um homem de bom senso que metesse os interesses do Sporting acima de tudo. Apareceu ao estilo emplastro na Academia. Não tem o direito de mentir, dizer que eu e Jorge Jesus trocámos parcas palavras. Eu e o Jesus estivemos quase duas horas a conversar. Disse que todos os jogadores se recusaram a falar comigo quando eu estive várias horas na Academia e falei com vários, incluindo com o Bruno Fernandes, a quem disse: 'Já viste que agora dizem que fui eu o responsável' e ao que me respondeu 'foi terrível'".





