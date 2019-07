O ex-presidente do Sporting Bruno do Carvalho viu hoje confirmada a sua expulsão de sócio do clube, na Assembleia Geral que se realizou hoje no Pavilhão João Rocha, com 69,37% dos votos favoráveis à exclusão. O Conselho Fiscal e Disciplinar do clube decidiu ainda aplicar a mesma pena a Alexandre Godinho, enquanto que Carlos Vieira e Luís Gestas foram suspensos por 9 e 6 meses, respetivamente.

Bruno de Carvalho expulso de sócio do Sporting

O ex-presidente do Sporting Bruno do Carvalho viu hoje confirmada a sua expulsão de sócio do clube, na Assembleia Geral que se realizou hoje no Pavilhão João Rocha, com 69,37% dos votos favoráveis à exclusão. O Conselho Fiscal e Disciplinar do clube decidiu ainda aplicar a mesma pena a Alexandre Godinho, enquanto que Carlos Vieira e Luís Gestas foram suspensos por 9 e 6 meses, respetivamente.

Numa reunião magna convocada para votar os recursos de Bruno de Carvalho e do antigo vice-presidente Alexandre Coutinho, a maioria dos 5.190 sócios que votaram validaram a decisão.

Ainda no âmbito do processo instaurado pela Comissão de Fiscalização, Rui Caeiro foi punido com uma repreensão registada, enquanto Luís Roque e José Quintela acabaram por ver os respetivos processos serem arquivados.

O relatório final indica que "os sócios visados praticaram múltiplas e gravíssimas infrações disciplinares", sendo que o Conselho Fiscal e Disciplinar aplicou a sanção de expulsão após "os factos praticados, em acumulação, com premeditação", terem levado a "relevantíssimos danos de imagem, moral e patrimonial, com dolo direto muito intenso, com liberdade, consciência e conhecimento da ilicitude por Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho". "Assumiram uma gravidade, uma ilicitude e uma censurabilidade tão grandes e elevadas que apenas se coadunam com a aplicação concreta da sanção mais grave prevista nos diplomas legais", justifica.

A expulsão de associado do Sporting não é um procedimento irreversível, uma vez que os estatutos do clube de Alvalade contemplam a possibilidade de recuperar aquela condição, mediante a aprovação por maioria de dois terços, em assembleia geral convocada para esse efeito.

Assim, foi deliberado pelo Conselho Fiscal e Disciplinar aplicar as seguintes sanções:

- O Sócio Visado Bruno de Carvalho foi punido com a sanção de Expulsão;

- O Sócio Visado Alexandre Godinho foi punido com a sanção de Expulsão;

- O Sócio Visado Carlos Vieira foi punido com a sanção de Suspensão por nove meses;

- O Sócio Visado Luís Gestas foi punido com a sanção de Suspensão de seis meses;

- O Sócio Visado Rui Caeiro foi punido com a sanção de Repreensão Registada.

Mais foi deliberado arquivar os autos quanto aos sócios visados:

- Luís Roque;

- José Quintela.

Recorde-se que este processo foi instaurado pela Comissão de Fiscalização, tendo sido notificada a nota de culpa aos sócios visados a 23 de agosto de 2018.

Refira-se que os sócios visados Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho não contestaram a nota de culpa.

