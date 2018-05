O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, afirmou hoje que não vai ao Jamor assistir à final da Taça de Portugal de futebol, com o Desportivo das Aves, por não estarem reunidas as condições necessárias.

Bruno de Carvalho ausente da final da Taça de Portugal

"Não, não vou ao Jamor. Não acho que estejam criadas as condições para ir ao Jamor. Não mereço o que está a passar, não mereço, mas pelo Sporting, pela festa, não vou ao Jamor. Não vou com muita mágoa, pena e frustração", afirmou Bruno de Carvalho em conferência de imprensa, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O presidente dos 'leões' condenou o "ato bárbaro" que aconteceu na Academia de Alcochete e considerou que foi "involuntariamente" criado pelos próprios jogadores, quando dias antes fizeram "frente" a alguns membros das claques.

"Não estou a ver nem quero acreditar que possa haver uma tentativa de rescisão por um ato que involuntariamente saiu dos próprios jogadores, não de todos, mas saiu dos jogadores", afirmou Bruno de Carvalho, na sala de conferências de imprensa do Estádio José Alvalade.

O presidente 'leonino' considerou que tudo começou após o encontro com o Marítimo, que o Sporting perdeu por 2-1, quando alguns jogadores confrontaram, tanto na Madeira como na garagem do estádio, alguns adeptos que protestavam pelo desaire sofrido na última jornada da Liga.

"Não estou a dizer que os jogadores merecem aquilo que aconteceu. Mas tudo começou aí. Não foi o presidente do Sporting", disse, frisando que não teve qualquer conhecimento do que iria acontecer na Academia de Alcochete.

Bruno de Carvalho considerou que tudo o que se passou foi um "ato bárbaro de vandalismo e terrorismo" e revelou que teve uma reunião no dia anterior com os jogadores, em que os próprios não transmitiram qualquer motivo de preocupação.

"Sem o nosso conhecimento, foi dito aos jogadores que um antigo líder da Juve Leo iria falar com alguns, por causa dos nomes que lhe tinham chamado e por se terem virado contra ele. Nessa reunião, disse aos jogadores para me transmitirem de imediato qualquer indicio que houvesse de ameaça. Não perceberam a dimensão do que se estava a passar", contou.

O presidente do Sporting destacou o "brio e o profissionalismo" dos jogadores por estarem disponíveis para competir no domingo na final da Taça de Portugal e garantiu que a Academia de Alcochete continua a ser um "local seguro".

"Sempre foi um local seguro. Eu garanto a segurança de todos os atletas de todas as modalidades", reforçou.

Bruno de Carvalho pediu ainda a "todos os adeptos" do Sporting que façam uma "verdadeira festa" no Jamor e que mostrem que a "verdadeira dimensão" do clube.

Bruno de Carvalho critica Marta Soares e revela proposta de "cimeira secreta" com Vieira

O presidente do Sporting criticou as posições do presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral (AG) e revelou que Jaime Marta Soares lhe propôs uma "cimeira secreta" com Luís Filipe Vieira.

"Quero falar dos porquês dos 'flic-flacs' de Jaime Marta Soares. Uns dias antes do apelidado caso de Madrid, veio propor-me uma cimeira secreta com o seu amigo Luís Filipe Vieira. Foi negada. A nossa relação passou a ser muito difícil", afirmou, numa conferência de imprensa que durou duas horas.

O Benfica reagiu de imediato, em comunicado, às declarações de Bruno de Carvalho, desmentindo, "de forma perentória, que alguma vez tenha sido solicitado pelo Presidente do SLB, Luís Filipe Vieira, qualquer tipo de cimeira ou encontro com o presidente do Sporting CP".

"Tal facto nunca existiu e é mais uma pura invenção de quem dá mais um claro exemplo da total falta de credibilidade e seriedade. As suas constantes mentiras em relação a tudo e todos, a forma doentia e obcecada como constantemente inventa histórias sobre o SLB, merecem o total repúdio. Lamentamos que um verdadeiro charlatão tenha algum dia assumido funções de tão grande responsabilidade como ser presidente de uma instituição com a dignidade e a história do nosso rival Sporting CP", pode ler-se no comunicado.

Na mesma conferência de imprensa, Bruno de Carvalho acusou Marta Soares de "mentir descaradamente num programa de televisão", quando afirmou que o presidente leonino e Jorge Jesus apenas tinham trocado "parcas palavras" após os incidentes de terça-feira, na Academia, e que os jogadores se tinham recusado a falar com o líder do clube.

Além de ter apelidado o responsável pela mesa da AG de "dinossauro das autarquias", Bruno de Carvalho apontou os propósitos de Marta Soares e José Maria Ricciardi.

"Neste momento, se apresentarmos a demissão, ele [Marta Soares] coloca uma comissão de gestão e só nos permite recandidatar daqui a seis meses. Como estamos a acabar uma negociação, em que a dívida do Sporting vai passar para mais de metade, essa comissão de gestão e esse dr. José Maria Ricciardi, querem depois vir dizer: estão a ver, nós somos muito melhores do que eles", apontou.

Em declarações à agência Lusa, Jaime Marta Soares reagiu às acusações de Bruno de Carvalho, dizendo que os jornalistas "ouviram o mesmo que ele" na conferência de imprensa do presidente do Sporting, o que "não merece comentários neste momento".

Ricciardi e Sobrinho acjusados de serem "estrategas" do clima de "terrorismo", diz Bruno de Carvalho



Ainda na conferência de imprensa de hoje, o presidente do Sporting acusou José Maria Ricciardi e Álvaro Sobrinho de serem "estrategas" do "terrorismo" que se tem vivido nos 'leões', e afirmou que a Holdimo já "deveria ter vendido a sua participação" na SAD.

"A Holdimo (principal acionista da SAD) é um caso muito curioso da comunicação social portuguesa. Álvaro Sobrinho era dos homens mais mal falados, por todos os motivos. Pelo BESA, por congelamento de contas, problemas em vários países. Neste momento, aparece quase como um herói nacional. Aquilo que ele diz, afinal, tem relevância para a vida do Sporting", começou por dizer Bruno de Carvalho.

O presidente do Sporting entrou no auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade, mais de 60 minutos depois da hora inicialmente marcada (13:00), munido de jornais, pediu desculpa pelo atraso e começou a 'disparar' em várias direções durante duas horas.

O responsável pela Holdimo foi um deles: "Colocaram 20 milhões de euros na altura de Godinho Lopes. De resto, fez-se um encontro de contas que havia, de 500 mil euros e a tal carrinha para o futebol. Há muito tempo que a Holdimo deveria ter vendido a sua participação. Não é uma marca ideal para o nome e prestígio ao Sporting. Era bom que pagassem aquilo que devem ao Sporting. São cerca de 300 mil euros, que não pagam há cerca de ano e meio."

Na lista de vários 'alvos' do presidente do Sporting, seguiu-se José Maria Ricciardi, o qual, segundo Bruno de Carvalho, é o principal responsável por tudo o que tem acontecido nos últimos dias, inclusive a campanha para o destituir da presidência do clube de Alvalade.

"É o estratega de tudo o que se está a passar. Com promessas de entrada de milhões, juntamente com o seu amigo Álvaro Sobrinho. De milhões, em cinco anos, só se viu o acerto de contas de 500 mil euros. Agora, dizem que têm milhões para o Sporting. Por que mudou a sua posição e a de tantos dos que se diziam nossos apoiantes? Porque é uma pessoa, um sobrevivente, daqueles que vai passando pelos pingos da chuva, nem que tenha de ter toda a família na cadeia. Continuava a achar que era dono do Sporting e, no dia em que lhe foi dito não à possibilidade de fazer um negócio, ganhando dinheiro com isso, entrou em 'loop' e começou a juntar as tropas", criticou.

Na terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.

Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve, na quarta-feira, quatro pessoas na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o diretor desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.

O cenário agravou-se com as demissões na quinta-feira da Mesa da Assembleia Geral, em bloco, e da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, instando o presidente do Sporting a seguir o seu exemplo, mas Bruno de Carvalho anunciou que se irá manter no cargo.

Bas Dost de cabeça ligada no primeiro e único treino dos 'leões'

O Sporting realizou hoje o primeiro e único treino antes da final da Taça de Portugal em futebol, com o avançado holandês Bas Dost, na terça-feira agredido por adeptos, a treinar de cabeça ligada.

Na terça-feira, antes daquele que seria o primeiro treino para a final, a equipa do Sporting foi atacada na academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.

Bas Dost foi dos jogadores mais afetados, surgindo imagens a mostrarem o internacional holandês com a cabeça ensanguentada e feridas em vários pontos, ao que tudo indica depois de ser atingido por adeptos.

Após os incidentes, a equipa do Sporting manteve-se reservada toda a semana, e hoje, no Estádio do Jamor, foi a primeira vez que a imprensa teve acesso aos jogadores, durante 15 minutos.

Nesse período, o treinador Jorge Jesus contou com 25 jogadores, numa sessão sem Piccini, que se lesionou na derrota nos Barreiros (2-1), que implicou a perda do segundo lugar na I Liga, e Doumbia.

De regresso, estiveram Rafael Leão e Podence, que têm estado lesionados.

Nos primeiros minutos, a equipa fez apenas corrida e na parte final do curto período disponível à imprensa, Rafael Leão, Bruno César e André Pinto continuaram a correr, com o restante grupo a fazer exercícios com bola.

O Sporting prepara-se para defrontar no domingo às 18:15 (hora luxemburguesa) o Desportivo das Aves, na final da Taça, numa das semanas mais difíceis da vida do clube, primeiro com as agressões na academia de Alcochete e, depois, com várias demissões na estrutura.

Na quinta-feira, a Mesa da Assembleia Geral, em bloco, e a maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, apresentaram a demissão, e instaram o presidente do Sporting a seguir o seu exemplo, mas Bruno de Carvalho anunciou que irá manter-se no cargo.

Já hoje, Bruno de Carvalho promoveu uma longa conferência, na qual 'disparou' em várias direções, criticando fortemente Álvaro Sobrinho, da Holdimo, principal acionista da SAD, e o banqueiro José Maria Ricciardi, acusando-os de serem "estrategas" de um clima de "terrorismo".

O dirigente, que criticou também fortemente Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral, revelou que os jogadores tinham um encontro com as claques que acabou por se descontrolar e não o avisaram.

"Sem o nosso conhecimento, foi dito aos jogadores que um antigo líder da Juve Leo iria falar com alguns, por causa dos nomes que lhe tinham chamado e por se terem virado contra ele. Nessa reunião, disse aos jogadores para me transmitirem de imediato qualquer indício que houvesse de ameaça. Não perceberam a dimensão do que se estava a passar", contou.

