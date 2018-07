O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho apresentou hoje nova candidatura à liderança no clube, depois de ter sido afastado pelos sócios em 23 de junho, e evitou comentar a legalidade ou legitimidade para o fazer.

Bruno de Carvalho apresenta candidatura ao Sporting e evita comentar legitimidade da mesma

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho apresentou hoje nova candidatura à liderança no clube, depois de ter sido afastado pelos sócios em 23 de junho, e evitou comentar a legalidade ou legitimidade para o fazer.

O antigo líder 'leonino', destituído em Assembleia Geral, apresentou-se hoje como candidato ao sufrágio de 08 de setembro, nas eleições para os órgãos sociais do clube, em Lisboa.

Bruno de Carvalho fez a apresentação de medidas e de quem o acompanha nos três órgãos a eleições, Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e Disciplinar e Mesa da Assembleia Geral, mas contornou a questão se a sua candidatura teria condições legais para avançar.

“O responsável pela comunicação deixa o cartão dos nossos advogados e depois podem tirar todas essas dúvidas”, respondeu Bruno de Carvalho quando questionado em relação à legitimidade da candidatura e quando enfrenta um processo disciplinar.

O antigo presidente, que esteve no cargo de 2013 a 2018, optou por referir que a dúvida dos associados era a de "terem um candidato em que se revissem, um programa e a vontade de não deixar nunca de ser leal ao Sporting".

Com o lema 'Leais ao Sporting', Bruno de Carvalho apresentou linhas mestras de um programa no qual pretende ver o Sporting com o título europeu no futebol: "Um dos nossos objetivos será conquistar um troféu europeu no futebol, algo que só conseguimos em 63/64 com a conquista da Taça das Taças".

O dirigente disse anda ver de bom grado um número elevado de candidaturas, quando o cenário aponta para cinco candidatas e a possibilidade de um sexto.

“Espero que haja o máximo de candidatos possível e todos são bem-vindos, mostra que o Sporting não atravessa um problema e está a ser vital”, referiu o candidato.

Às eleições de 08 de setembro perfilam-se Bruno de Carvalho, o empresário Tavares Pereira, o ex-dirigente Dias Ferreira, o antigo candidato Pedro Madeira Rodrigues e o ex-diretor clínico Frederico Varandas.

Carlos Vieira, ex-vice-presidente de Bruno de Carvalho, que se manteve com este até à destituição, já admitiu hoje que também pode avançar com uma candidatura.

“Não vou estar a comentar aquilo que são hipotéticas candidaturas, não tenho dúvida que temos uma equipa que se adapta aos projetos e não uma equipa cujos projetos se adaptem a eles”, referiu.

O ex-dirigente foi também questionado quanto à situação de José Peseiro, contratado após a sua saída para assumir a equipa de futebol, e esclareceu que só falará do seu programa e não da atual vida do Sporting.

“Não contem comigo nem com nenhum destes membros para atrapalhar aquilo que é a vida do Sporting Clube de Portugal até dia 08 [de setembro]. E com isso não comento assunto nenhum que não diga respeito á candidatura”, justificou, optando por não se pronunciar em relação a Peseiro ou ao regresso de Bruno Fernandes.

Bruno de Carvalho revelou, no entanto, que fica muito feliz com o regresso de Nani, hoje apresentado por Sousa Cintra: “Fico extremamente feliz que tenham terminado a negociação que eu comecei há uns meses”.

Nas escolhas para os órgãos sociais, Bruno de Carvalho conta com o ex-vice-presidente Subtil de Sousa no Conselho Fiscal e Disciplinar, no qual estará também Fernando de Carvalho – o único que não se demitiu no órgão anterior -, e Bernardo Trindade Barros, vice-presidente da Comissão, em plena crise, com as sucessivas demissões em maio e junho.

No Conselho Diretivo, presidido por si, Bruno de Carvalho faz-se acompanhar de quatro vice-presidentes, Alexandre Godinho, Pedro Lopes Ferreira, Erik Ali Kurgy e Luís Paulo Rodrigues, o vogal Fernando Borja Santos e os suplentes Rui Henriques e Francisco Sá Carneiro.

