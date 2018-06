A seleção brasileira de futebol venceu a Costa Rica por duas bolas a zero, esta sexta-feira, em encontro do Grupo E do Campeonato do Mundo de futebol, mas só respirou de alívio já nos instantes finais da partida.

Brasil vence Costa Rica nos descontos

A seleção brasileira de futebol venceu a Costa Rica por duas bolas a zero, esta sexta-feira, em encontro do Grupo E do Campeonato do Mundo de futebol, mas só respirou de alívio já nos instantes finais da partida.

Em São Petersburgo, a formação 'canarinha' sofreu perante uma Costa Rica bem organizada que apenas cedeu já em período de descontos. Coutinho e Neymar marcaram os golos do Brasil que apesar do domínio avassalador mostrou alguns problemas no capítulo da finalização.

Com esta vitória, o Brazil comanda o grupo E com 4 pontos, e a Costa Rica já está eliminada.

Hoje às 20h, disputa-se o Suíça - Sérvia, a contar para o mesmo grupo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.