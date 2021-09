Lenda do futebol mundial, Pelé foi submetido a uma cirurgia no início de setembro.

Pelé sente-se "cada dia melhor" após remover tumor no cólon

O ex-futebolista brasileiro Pelé, que continua a recuperar da operação de remoção de um tumor no cólon, disse esta segunda-feira que se sente "cada dia melhor" e segue de bom humor.

"Como podem observar, estou de punhos no ar para celebrar que a cada dia estou melhor", escreveu o tricampeão do mundo pelo Brasil, hoje com 80 anos, na rede social Instagram.

Três dias depois de receber alta dos cuidados intensivos do hospital Albert Einstein, o 'Rei' voltou a ser hospitalizado por precaução, prosseguindo a recuperação.

Pelé foi hospitalizado a 31 de agosto para exames de rotina, tendo sido detetado um tumor no cólon, que foi extraído na operação a que se submeteu a 4 de setembro.

Os resultados dos exames patológicos e da biópsia do tumor ainda não foram divulgados. Segundo o antigo avançado, o "bom humor é o melhor remédio" e disso, afirmou, tem "de sobra". "É tanto o carinho que tenho recebido que tenho o coração cheio de gratidão", acrescentou.

Pelé é considerado por muitos o melhor jogador de 'todos os tempos', sendo que é o único futebolista que venceu por três vezes o Mundial, em 1958, 1962 e 1970.

