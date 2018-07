Golos de Neymar e Firmino selaram a chegada aos quartos de final.

Brasil afasta o México

Golos apontados por Neymar e Roberto Firmino serviram para materializar a superioridade do Brasil frente ao México, assim se selando a qualificação da equipa de Tite para os quartos de final do Mundial.

Os brasileiros foram sempre mais perigosos e rematadores, embora na primeira parte tenham escasseado as oportunidades de golo - a mais flagrante aconteceu aos 33 minutos quando Ochoa defendeu remate desferido por Gabriel Jesus.

Após o intervalo, Coutinho testou logo a atenção do guarda-redes mexicano e o Brasil passou a impulsionar o seu jogo de modo mais dinâmico, multiplicando-se as ameaças à baliza adversária. Até que, aos 51 minutos, Willian centrou rasteiro e Neymar emendou para o 1-0 dentro da área.

Os mexicanos foram à procura do empate, mas o Brasil mostrou-se seguro a defender e foi sempre venenoso no contra-ataque. Paulinho e Willian espreitaram o 2-0, mas só a dois minutos do final chegou o segundo golo num lance de ataque rápido pelo lado esquerdo do ataque, após recuperação de Fernandinho. Neymar invadiu a área e a bola chegou a Firmino que não teve dificuldade para empurrar para o golo.