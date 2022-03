Joga-se hoje a qualificação para os ¼ final da Liga Europa, primeiro no Monaco, depois em Lyon, e questiona-se o número de acompanhantes do Benfica no sorteio de amanhã.

Braga e FC Porto, duas missões especiais

Quinta-feira é sinónimo de Liga Europa, joga-se hoje a qualificação para os ¼ final com a 2.ª mão da cimeira luso-francesa em França, mais precisamente no Monaco e em Lyon. Em representação portuguesa, Braga e FC Porto. Um joga com vantagem de dois golos, o outro tem de recuperar o 0:1 no Dragão. E agora, é Braga e FC Porto, só Braga, só FC Porto ou nenhum deles se junta ao Benfica (Liga dos Campeões) nos sorteios de amanhã, em Nyon, sede da UEFA? A pergunta está no ar.

Líder invicto, a três de visitar o Boavista e com uma série invicta de 54 jogos na 1.ª divisão, a dois de igualar o recorde nacional na posse do Benfica de Mortimore nos anos 70, o treinador Conceição admite poupanças para o dérbi no Bessa. O foco é o campeonato. A Liga Europa é um desejo natural, sobretudo para quem se dá frequentemente bem na fase de grupos da Liga dos Campeões, ao contrário desta época, eliminado in extremis pelo Atlético Madrid, em pleno Dragão (1:3), só que a vitória surpresa do Lyon de há uma semana abala a estrutura e modifica ligeiramente o cenário internacional.

Se atendermos à história, o FC Porto parte em desvantagem. Das três vezes em que sai do país com 0:1 na bagagem, só uma é que segue em frente. Acontece em 2003, era José Mourinho, nos ¼ final da Taça UEFA. O adversário é o Panathinaikos, treinado pelo argentino Sergio Markarian, vencedor nas Antas por 1:0, golo do nigeriano naturalizado polaco Olisadebe. Tanto no final do jogo, ainda no relvado, como depois, já na conferência de imprensa, Mourinho pede calma a todos e reclama tempo + espaço para a reviravolta na Grécia. Baaaaah, missão impossível, zero vitórias do FC Porto na Grécia em sete visitas.

Calma, muita calma. Duas semanas depois, as contas de Mourinho correm-lhe de feição com dois golos de Derlei, um deles no prolongamento. Atenção, o Panathinaikos acumula craques do nosso descontentamento como Nikopolidis, Seitaridis, Fyssas e Karagounis, campeões europeus em Portugal daí a um ano-e-tal. Nada feito, o FC Porto atravessa uma fase estratosférica e dá a volta ao texto com categoria. Derlei marca o primeiro aos 15’, após jogada de Postiga e interferência de Michaelsen, e o segundo aos 103’, na sequência de um lançamento longo de Deco para as costas de Seitaridis. É uma alegria infinita, claro. Já se sabe, depois desse episódio, o Porto afasta Lazio no Olímpico de Roma e toca o céu com a conquista da Taça UEFA sem Sevilha, vs Celtic, novamente após prolongamento.

Em contraponto, o FC Porto convive com duas desilusões na tal estatística do 0:1. Primeiro vs Munique 1860 em 1964, depois vs Schalke 04 em 2008. Como isto só funciona com alemães e numerologia, talvez Lyon seja bom presságio. Ou não. Afinal de contas, o FC Porto só ganha fora uma vez à 5.ª feira nos últimos 10 jogos da UEFA (vs Young Boys em 2019) – de resto, seis derrotas e três empates mais um desinspirador 13:23 em golos. Adiante. Para já, vale o golo de Paquetá no Dragão. E, atenção, o Lyon é o 10.º classificado de França, com os mesmos pontos do Mónaco, em 8.º.

Por falar nele, seja bem aparecido ò Monaco. O Braga chega ao Principado com moral elevada. O sonho do apuramento é uma doce realidade, só falta guardar a preciosa vantagem de 2:0 para festejar o apuramento rumo aos ¼ final, o que a acontecer seria a terceira vez na história do clube, todas elas no século XXI (2011 e 2016). Há matéria humana para concretizar o sonho e o Monaco nem é assim um bicho papão. Sim senhor, c’est vrai, tem duas finais europeias, ambas perdidas e ambas com ligação a Portugal (Taça das Taças 1992 vs Werder Bremen na Luz, Liga dos Campeões 2004 vs FC Porto).

No Monaco, naquele Estádio Louis II, onde se consagram nomes portugueses como Rui Barros (finalista da Taça das Taças), Costinha (campeão francês) e Bernardo Silva (campeão francês, treinado por Leonardo Jardim), o Braga é o quinto clube nacional a pisar o relvado abençoado pelo príncipe Alberto. O primeiro cliente é o Belenenses de Hristo Mladenov em 1989 e o Monaco de Arsène Wenger vence com naturalidade por 3:0, bis de um tal Weah.

Segue-se o Sporting de Francisco Vital em 1997, para a fase de grupos da Liga dos Campeões, e o Monaco mantém a dinâmica de vitória, agora por 3:2, muito embora se veja a perder por 2:0, cortesia Luís Miguel e Oceano (penálti), antes da revolução provocada pelos miúdos Henry (bis) e Trezeguet, já com Tiago à baliza como substituto do belga De Wilde, lesionado. O Benfica de Jesus mete água na fervura e, vá, saca um 0:0 em 2014, igualmente na fase de grupos da Liga dos Campeões. E, finalmente, o FC Porto dá uma alegria a Portugal com indiscutível 3:0 em 2017, por Aboubakar, Aboubakar e Layún.

Chega hoje a vez do Braga, o quinto magnífico. A ideia de Carlos Carvalhal é esquecer a derrota em casa vs Gil Vicente no domingo e tornar-se o oitavo treinador português a chegar aos ¼ da Liga Europa, o primeiro desde Bruno Lage em 2019, e o terceiro do Braga, na ressaca de Domingos Paciência em 2011 e Paulo Fonseca em 2016. Como diria Sven-Goran Eriksson, famos fer.

