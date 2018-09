Um golo de Dyego Sousa, aos 67 minutos, garantiu esta segunda-feira os três pontos ao Sporting de Braga, deixando o Benfica isolado no topo da classificação.

Braga derrota Sporting com golo de Dyego Sousa

Um golo de Dyego Sousa, aos 67 minutos, garantiu esta segunda-feira os três pontos ao Sporting de Braga, deixando o Benfica isolado no topo da classificação.

Depois de um nulo ao intervalo, o golo do ponta de lança brasileiro, que se isolou na lista dos melhores marcadores da prova, com seis tentos, surgiu para grande alegria dos minhotos.



Com esta vitória, os 'arsenalistas' suem ao segundo lugar da classificação , com 13 pontos, os mesmos que o Benfica, que detém melhor diferença de golos, enquanto os 'leões' baixaram ao quinto posto, com os mesmos 10 pontos do Rio Ave (quarto) e do Marítimo (sexto).

Abel Ferreira, treinador do SC Braga, destacou o espírito coletivo dos seus jogadores como fundamental para levar de vencida o Sporting. "Foi dedo do coletivo do SC Braga. Trabalhamos muito e a cada vitória lembramo-nos sempre da eliminação com Zorya, que foi injusta", sublinhou o treinador na flahsh interview.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.