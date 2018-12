Bernardo Silva deu vantagem à equipa de Pep Guardiola, mas o Leicester completou a reviravolta aos 81 minutos. Liverpool tem seis pontos de vantagem na frente da Premier League e o City cai para terceiro, ultrapassado pelo Tottenham.

Boxing Day. Português Ricardo Pereira derrota o Manchester City

Em dia de Boxing Day (tradição tem origem na Idade Média e remete para as prendas que a elite entregava aos menos favorecidos numa caixa, a chamada Christmas Box. Mais tarde, outros costumes se juntaram como a entrega de prendas a familiares distantes, saldos, caça à raposa e, por fim, a realização de uma jornada do campeonato), o português Ricardo Pereira foi o herói do Leicester City na vitória (2-1) sobre o Manchester City de Pep Guardiola em jogo da jornada 19 da prova. Ao mesmo tempo, o Liverpool goleava o Newcastle por 4-0, assim dispondo de vantagem na dianteira: seis pontos a mais do que o Tottenham e sete face ao Manchester City que desceu para terceiro.

Em Leicester, o português Bernardo Silva marcou primeiro (14 m), mas a equipa local empatou cinco minutos depois por Marc Albrighton. A nove minutos do final, Ricardo Pereira evidenciou-se ao conseguir o 2-1, tendo depois o Manchester City ficado reduzido a dez elementos por expulsão de Fabian Delph. A equipa de Guardiola está agora a sete pontos do guia Liverpool que venceu com golos de Lovren (11 m), Salah (48 m), Xaqiri (79 m) e Fabinho (85 m).

Entretanto, o Everton orientado por Marco Silva foi golear o Burnley (5-1) e o Wolverhampton, sob o comando técnico de Nuno Espírito Santo, não foi além do empate (1-1) na visita ao Fulham, último classificado. O Manchester United, liderado por Ole-Gunnar Solskjaer após a saída de José Mourinho, tornou a vencer, batendo o Huddersfield por 3-1.











