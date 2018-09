A lista das 15 nomeadas ao galardão será conhecida a 8 de outubro.

Bola de Ouro atribuída pela primeira vez a uma mulher em 2018

A lista das 15 nomeadas ao galardão será conhecida a 8 de outubro.

A France Football anunciou hoje que passará a atribuir a Bola de Ouro também a uma mulher, a começar na próxima edição, em 2018. A lista das 15 nomeadas ao galardão serão divulgadas pela revista no dia 8 de outubro e será elaborada com base na votação de cerca de 40 jornalistas onde a modalidade está em expansão.



🏆 Voici tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés du #Ballondor France Football.



▶️ Un Ballon d'Or pour les femmes : https://t.co/kJ7ngGvYrU

▶️ Lancement du Trophée Kopa, réservé aux moins de 21 ans : https://t.co/Kxi0gcK5Zs pic.twitter.com/Mfruu1y7fM — France Football (@francefootball) September 24, 2018

O chefe de redação justificou a decisão pelo facto de o futebol feminino ser cada vez mais popular e lembrou que em 2015 "mais de 760 milhões de telespetadores assistiram aos jogos do Mundial feminino"."O futebol feminino está em grande expansão e merece o mesmo tratamento que o masculino", declarou Pascal Ferré, em declarações à agência noticiosa Associated Press (AP).



O galardão começou inicialmente por ser atribuído apenas a jogadores europeus de clubes da Europa, mas em 1995 passou a ser atribuído a futebolistas de qualquer nacionalidade que jogassem em clubes europeus. Só em 2007 é que o prémio começou a poder ser atribuído a qualquer jogador de qualquer clube mundial.



Ronaldo, Messi e companhia vão ser júris em novo prémio atribuído aos sub-21



A organização do evento anunciou também a criação de um novo prémio para jogadores (do sexo masculino) com menos de 21 anos: o Troféu Kopa. Do painel de juízes fazem parte Ronaldo, Messi, Law, Platini, Zidane e Marco van Basten.



Catarina Osório



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.