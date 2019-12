O lançador de peso Bob Bertemes e a ciclista Christine Majerus foram eleitos Desportistas do Ano, na Gala da Associação Luxemburguesa de Imprensa Desportiva (sportspress.lu), que teve lugar na noite desta quinta-feira, em Mondorf-les-Bains.

Bob Bertemes e Christine Majerus eleitos Desportistas do Ano

Na lista dos melhores desportistas masculinos do anos, Bertemes surge à frente do ciclista Bob Jungels e do voleibolista Kamil Rychlicki, que completam o pódio. Em quarto lugar aparece o piloto luso-descendente Dylan Pereira, de acordo com a imprensa nacional.

No setor feminino, Christine Majerus volta a conquistar o título de melhor desportista do ano, seguida pela karateca Jenny Warling e pela mesa-tenista Ni Xia Lian.

Quanto a treinadores, o galardão foi atribuído ao selecionador nacional de futebol Luc Holtz, enquanto a formação do F91 Dudelange foi novamente eleito como a melhor equipa do ano.