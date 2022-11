O jogo maiúsculo da jornada 12 é o dérbi da Invicta, no Bessa.

Boavista, há 935 minutos sem marcar ao FC Porto

Rui Miguel Tovar Dérbi da Invicta assinala paragem da 1.ª divisão para dar lugar ao Mundial 2022.

Última jornada da 1.ª divisão antes da paragem para o Mundial 2022. E os opostos atraem-se. Como assim? Seja quais forem os resultados este fim-de-semana, Benfica despede-se à frente e Paços mantém-se em último. Tal é o avanço e tal é a desvantagem.

Vai daí, o jogo maiúsculo é o dérbi do Porto, no Bessa. Que coisa linda. Frente a frente, dois campeões nacionais no século XXI. E dois semi-finalistas da Taça UEFA 2002-03. Como se isso fosse pouco, Boavista e FC Porto dividem ainda um assunto: o de jogadores no Mundial 2002 e agora treinadores, com Petit de um lado e Conceição do outro.

O que diz a história? Vantagem do FC Porto desde sempre, larga vantagem do FC Porto nos últimos tempos. Só para se perceber bem a dinâmica da coisa, o Boavista não marca um golo em casa vs. FC Porto há dez jogos, desde o 2:1 de Zé Manuel em Abril 2007. Daí para cá, nove derrotas e um empate entre 1.ª divisão e Taça de Portugal. Sempre a zeros. Incrível, e verídico.

Antes, o Boavista dá outro ar, até de superioridade. Como aquele 4:1 em 1989, com bis de Nélson Bertolazzi ou aquele 2:1 de virada em 1984 com golo decisivo de Almeida em cima dos 90 minutos. Pelo meio, o Boavista ganha a Taça de Portugal 1992 vs. FC Porto, por 2:1, golos de JVP, Jaime Magalhães e Ricky. E também levanta a Supertaça 1999, ainda por cima nas Antas. Aliás, o Boavista é o único clube português a levantar duas Supertaças nas Antas.

A primeira é em 1979, na sequência da pior época de sempre dos clubes portugueses nas competições europeias, com apenas três vitórias em 12 jogos, a federação reage com energia e propõe a organização da Supertaça a título experimental. Um jogo entre o campeão nacional (Porto de Pedroto) e o vencedor da Taça de Portugal (Boavista de Hagan). Estamos em Agosto 1979 e nem todos os intervenientes da época anterior saltam para a seguinte. É o caso do treinador inglês, substituído por Mário Lino.

A dois dias do jogo, as duas equipas juntam-se no Bessa para a Taça Amizade. Fala-se na apresentação oficial de Albertino, a sensacional transferência de Verão, do Boavista para o Porto. Tal não acontece. O jogo é um fiasco só visto. Nem uma nem outra apresentam o melhor onze. Os adeptos pagam (e bem) os bilhetes e sentem-se defraudados. Veja lá quantos conhece do Porto entre Torres, Vieira, Lima Pereira, Duda, Cerqueira, Quinito, Sousa, Jaime Pacheco, Malheiro, Vital e Serginho.

Então e o Albertino? Pois é, por acordo dos dirigentes dos dois clubes, com o beneplácito da federação, há dois dérbis em três dias. O primeiro designa-se Taça Amizade, o outro Supertaça. Um é no Bessa, o outro nas Antas. Ambos oficiosos. Insistimos, então e o Albertino? Está de molho para a estreia a valer na nova casa, nas Antas. E a Taça Amizade, acaba como? Um-um, golos de Júlio e Sousa. E mais? Mais nada. As duas equipas não querem prolongar a agonia do mau espectáculo e recusam penáltis. A Taça Amizade está por entregar.

Dois dias depois, a uma sexta-feira, dia 17, lá temos o Albertino de azul e branco. Ao seu lado, dez ilustres: Fonseca, Jacinto, Simões, Rodolfo, Murça, Frasco, Romeu, Quinito, Gomes e Costa. No lado do Boavista, aparecem nomes como Matos, Barbosa, Adão, Artur, Taí, Óscar, Eliseu, Ailton, Salvador, Moinhos e Júlio. Este último seria o destaque dessa noite. Antes do primeiro minuto, o 1-0 é dele. Ataque pela direita de Taí e toma lá disto ò Fonseca.

É o mote para uma noite de glória boavisteira. Aos 62’, o mesmo Júlio repete a dose e o Porto entra em parafuso. Os seus jogadores batem em tudo o que mexe e provocam semi-batalhas campais. O árbitro Silva Pereira expulsa os boavisteiros Queiró e Barbosa nos últimos cinco minutos. Nem assim o Porto assusta Matos, autor de uma defesa ao penálti de Gomes antes de Romeu ter fixado o marcador.

Quando acaba o jogo, o Boavista festeja o triunfo como se fosse a primeira vez. Acredite, é mesmo a primeira vez. Desde 1936 até 1979, só dois empates em 22 jogos para a 1ª divisão. A noite é do Boavista. Ou então, não. Os adeptos do FC Porto não aceitam a derrota e impedem mesmo o capitão boavisteiro de subir ao camarote presidencial para receber a taça. Ou melhor, a supertaça. Esta só é entregue no balneário do Boavista, ligeiramente mais tarde.

Estamos a falar de uma rivalidade secular, fundada em Janeiro 1914. Na estreia oficial, 2:1 para o Boavista. É o tempo dos campeonatos regionais. Na primeira edição, em 1913-14, a AF Porto é constituída por esses dois clubes mais Leixões. O Boavista ainda se equipa com camisola branca e riscas pretas na vertical, o xadrez só aparece a partir de 1933. Seja como for, o Boavista é o primeiro campeão de sempre da AF Porto, com 2:1 e 1:1. A figura é um tal Wright, keeper inglês.

Por falar em guarda-redes, o dérbi tem o que se lhe diga. Em 1926, no dia 7 Março, o húngaro Siska avança para a marca de penálti. E atira ao lado. Anos, muitos anos depois, em 1988, Mlynarczyk avança e marca. É o desempate dos ¼ final da Taça de Portugal e o 0:0 mantém-se após os 120 minutos. Ao oitavo penálti, 4:4. Mly vai e faz 5:4. Marcos António vai e Mly defende. O FC Porto avança, elimina Benfica e levanta a Taça no Jamor. Que emoção, que dérbi, que história. O Porto é uma Nação.

Calendário dos jogos:

Sábado

Arouca (8)-Rio Ave (12)

Boavista (9)-FC Porto (2)

Domingo:

Vitória SC (6)-Marítimo (17)

Paços (18)-Vizela (13)

Casa Pia (4)-Chaves (11)

Benfica (1)-Gil Vicente (16)

Portimonense (7)-Braga (3)

Famalicão (14)-Sporting (5)

Segunda-feira:

Santa Clara (15)-Estoril (10)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

