O Boavista garantiu esta segunda-feira a manutenção na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-0 no reduto do Vitória de Setúbal, que acabou reduzido a oito unidades, em encontro da 32.ª jornada.

Boavista garante manutenção na I Liga, frente a oito sadinos

Yusupha (70 minutos), Perdigão (90) e Sauer (90+12) selaram o triunfo dos ‘axadrezados’, num embate em que o árbitro Fábio Veríssimo mostrou vermelhos diretos a Semedo (67) e Zequinha (71) e expulsou Jhonder Cádis por acumulação de amarelos (73).

Na classificação, o conjunto portuense subiu ao 11.º lugar, com 38 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal manteve-se no 14.º, com 33, mais um do que o Desportivo de Chaves, 15.º, e mais dois em relação ao Tondela, 16.º.

O jogo teve 15 minutos de descontos na segunda parte, depois de ter estado muito tempo interrompido após a terceira expulsão dos locais, com um adepto a entrar no relvado e a polícia de intervenção a carregar sobre os adeptos sadinos.

