Paulo Diamantino, que hoje celebraria 36 anos, faleceu sexta-feira a meio de um encontro. Durante uma hora tentaram reanimá-lo.

Óbito. Basquetebolista português morre durante jogo em Paços de Ferreira

Redação Paulo Diamantino, que hoje celebraria 36 anos, faleceu sexta-feira a meio de um encontro. Durante uma hora tentaram reanimá-lo.

O basquetebolista Paulo Diamantino morreu ontem durante um encontro entre o Mirandela Basket Clube e o Juventude Pacense, da II divisão, disse à agência Lusa fonte da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).

Este é o segundo desportista português a falecer em campo em uma semana, depois do futebolista do Alverca, Alex Apolinário, que morreu vítima de uma paragem cardiorrespiratória, domingo passado.

Paulo Diamantino, antigo internacional português era treinador-jogador do Mirandela BC e celebraria hoje 36 anos. O basquetebolista estava a preparar-se para entrar para a segunda parte do encontro, que se disputava em Paços de Ferreira, quando caiu inanimado.

A fonte federativa referiu ainda que foram tentadas manobras de reanimação durante cerca de uma hora, mas o atleta acabou por não resistir.

Morreu o jogador do Alverca que no domingo caiu inanimado durante o jogo Alex Apolinário tinha 24 anos e sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante a partida entre o FC Alverca e o União de Almeirim.

Internacional pela seleção de sub-20 portuguesa, Paulo Diamantino, que era natural de Mirandela, passou, ao longo da carreira, por FC Porto, Vitória de Guimarães e Maia e estava na terceira temporada no clube transmontano, no qual era treinador do minibasket.

"Todos os jogos deste fim de semana serão antecedidos de um minuto de silêncio em memória de Paulo Diamantino", escreve a Federação Portuguesa de Basquetebol enviando as suas "condolências à família e amigos mais próximos de Paulo Diamantino, assim como ao Mirandela BC".

As causas da morte do basquetebolista ainda não são conhecidas.

Com LUSA

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.