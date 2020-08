Equipa bávara conseguiu o apuramento para a sua 11a final na Liga Milionária, onde tem o registo de cinco vitórias e outras tantas derrotas.

'Bis' de Gnabry e 'assinatura' de Lewandowski colocam Bayern na final da Champions

Álvaro CRUZ

Nesta 'cimeira' franco-alemã (na de ontem o PSG levou a melhor frente ao Leipzig por 3-0) entre Bayern Munique e Lyon, a (esperada) vitória pertenceu com inteiro mérito à formação germânica que provou no terreno ser um adversário redutável e extremamente eficaz.

O Lyon até entrou bem no encontro, mas o intratável Gnabry com uma arrancada incrível e um pontapé fulminante abriu o marcador aos 18 minutos e embalou a sua equipa para uma vitória inquestionável que colocam a formação bávara na 11a final do seu rico palmarés.

Ainda no primeiro tempo, Gnabry voltou a marcar, bisando na partida, e o assunto ficou praticamente arrumado.

Na etapa complementar, o Lyon voltou a querer chegar à baliza bávara mas a falta de pontaria era uma constante na equipa francesa e já perto do final o goleador polaco Robert Lewandowski, aos 88 minutos, saltou mais alto que todos, e fechou as contas em Alvalade.

A final entre Bayern e PSG disputa-se domingo.

