Bilhetes para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 começam a ser vendidos em maio

A primeira fase de venda de bilhetes para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 começa a 9 de maio e destina-se apenas a residentes no Japão, devendo a venda para o estrangeiro iniciar-se em junho, anunciou hoje o comité organizador. Os interessados devem registar-se num sítio na Internet, entre 9 e 28 de maio, para que depois a organização possa proceder a um sorteio. Os resultados serão divulgados em 20 de junho.

A venda de ingressos fora do Japão começará em 15 de junho e será feita através dos distribuidores autorizados em cada país, os comités olímpicos nacionais. No próximo outono, abrirá uma segunda fase de venda de ingressos para residentes no Japão, atribuídos segundo o critério de ordem de chegada.

Na Primavera do próximo ano, a venda será estendida a todo o mundo. Os preços das entradas variam entre os 2.500 ienes (cerca de 19,70 euros), para competições como o futebol, e os 130 mil ienes (1.028 euros), para as provas de atletismo.

Os ingressos mais caros para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que se disputam entre 24 de julho e 9 de agosto, são os da cerimónia de abertura, que custarão 300.000 ienes (2.373 euros). Os bilhetes para os Jogos Paralímpicos Tóquio2020, que decorrerão entre 25 de agosto e 6 de setembro, serão colocados à venda no próximo verão.

Lusa

