Bilhetes para o Luxemburgo–Escócia esgotam em menos de 24 horas

Susy MARTINS

Em menos de um dia foram vendidos os 850 bilhetes disponíveis para o jogo particular entre o Luxemburgo e a Escócia. A seleção de futebol do Grão-Ducado vai receber a congénere da Escócia para um amigável a 6 de junho às 18:00, no estádio Josy Barthel.

Devido às restrições sanitárias apenas 1.000 pessoas poderão ser admitidas no estádio, incluindo as delegações e os oficiais dos dois países. A Escócia vai jogar a fase final do Euro2020, que foi adiada para entre 11 de junho e 11 de julho deste ano.

Antes da partida com os escoceses, os leões vermelhos vão defrontar a Noruega, também num jogo amigável, marcado para 2 de junho, na cidade espanhola de Málaga. A chamada de Daniel da Mota à seleção luxemburguesa é a grande novidade da convocatória do selecionador Luc Holtz para os particulares frente à Noruega e à Escócia.



Os leões vermelhos deverão voltar aos jogos oficiais a 1 de setembro, na receção ao Azerbaijão para a fase de qualificação do Mundial2022. O último encontro oficial dos leões vermelhos aconteceu a 30 de março frente a Portugal. Os leões vermelhos entraram a ganhar mas a equipa das 'quinas' deu a volta com uma vitória por 3-1.



