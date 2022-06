A entrada no estádio faz-se através da apresentação do bilhete impresso em casa ou através do código QR nos telemóveis.

Futebol feminino

Bilhetes para jogo Luxemburgo/Cabo Verde à venda a partir desta quinta-feira

Henrique DE BURGO A entrada no estádio faz-se através da apresentação do bilhete impresso em casa ou através do código QR nos telemóveis.

A seleção feminina de futebol do Luxemburgo vai receber a congénere de Cabo Verde num jogo amigável marcado para este domingo, às 19h15, no estádio municipal de Bettembourg.

A Federação Luxemburguesa de Futebol divulgou que os bilhetes estão disponíveis a partir das 16h desta quinta-feira, mas apenas através do site da federação (www.flf.lu).

A entrada no estádio faz-se através da apresentação do bilhete impresso em casa ou através do código QR nos telemóveis.

O bilhete custa 8 euros para os adultos e 4 euros para os menores de 16 anos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.