Euro 2024

Bilhetes à venda para assistir ao Luxemburgo–Portugal

Susy MARTINS

A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) coloca esta terça-feira à venda os bilhetes para os jogos que os 'leões vermelhos' vão disputar em casa na fase de qualificação para o campeonato europeu de futebol, em 2024. Um dos adversários é Portugal.

A venda dos bilhetes começa às 12h00. Mas quem quiser assistir ao encontro entre o Luxemburgo e as 'quinas', a 26 de março de 2023, vai ter de gastar pelo menos 100 euros.

Isto porque a FLF não vende ingressos para cada jogo, mas apenas um pacote de cinco, o total de encontros da seleção luxemburguesa disputados no Estádio do Luxemburgo para o apuramento do Euro 2024.

Na categoria 1, atrás das balizas, o passe [para assistir aos cinco jogos] custa 100 euros. Fica a metade do preço (50 euros) para os jovens que nasceram a partir de 2007.

Na categoria 2, dos dois lados laterais, o passe fica por 200 euros e por 100 euros para os jovens (nascidos após 2007).

Ainda está à venda o passe "Roude Léiw Club" por um preço de 600 euros.

Os pacotes incluem os ingressos para os jogos dos 'leões vermelhos' em casa frente a Portugal (26 de março 2023 às 20h45), Lichtenstein (17 de junho às 15h00), Islândia (8 de setembro às 20h45), Eslováquia (16 de outubro às 20h45) e Bósnia Herzegovina (16 de novembro às 20h45).

Os ingressos estão à venda a partir das 12h desta terça-feira no site da FLF.

Portugal e o Luxemburgo integram o grupo F de qualificação para o Euro 2024, que se vai disputar na Alemanha.

