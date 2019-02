Os utentes das bicicletas da rede vel’OH não vão precisar de pagar para andar até meados do mês de abril.

Bicicletas da rede vel’OH gratuitas até meados de abril

O serviço vai ser gratuito até os problemas técnicos registados recentemente estarem completamente resolvidos, algo que deverá demorar entre seis a oito semanas, segundo informações da autarquia da capital.

Desde que os veículos começaram a ser substituídos por bicicletas híbridas que os utilizadores têm tido dificuldades em aceder ao sistema.

Segundo a comuna da cidade do Luxemburgo, a empresa JCDecaux Luxembourg, responsável pelo fabrico e manutenção das referidas bicicletas, já recolheu para revisão cerca de 400 veículos.

No entanto, um dos problemas que continua por resolver está relacionado com o mau funcionamento do sistema de assistência elétrica. Em causa está um defeito numa peça eletrónica do cartão que controla a assistência técnica. Para o corrigir, os cartões de todas as bicicletas em questão, assim como de de todo sistema, vão ter que ser todos substituídos.

