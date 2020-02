Ao apito final o marcador marcava 4 para o Dudelange e 2 para o Pétange. Sinani fez um hat-trick, mas a formação fica-se pelo quinto lugar na tabela classificativa.

BGL. Dudelange vence o líder do campeonato

Ao apito final o marcador marcava 4 para o Dudelange e 2 para o Pétange. Sinani fez um hat-trick, mas a formação fica-se pelo quinto lugar na tabela classificativa.

O líder do campeonato foi derrotado pela formação do Dudelange por 4-2, no regresso da BGL aos estádios, depois da paragem de inverno dos últimos dois meses.

Apesar da derrota, foi o Pétange que abriu as hostilidades ao minuto 41 com a assinatura de Gashi. Na reação, Sinani fez o gosto ao pé logo depois do intervalo, logo aos 51 minutos. Dois minutos depois, aos 53, Keita assegurou a vantagem do Dudelange.

A formação ainda tremeu com o empate aos 65 minutos da partida. Decisivo, Sinani voltou a marcar aos 69 e aos 90, num hat-trick que levantou as bancadas.

Apesar da derrota, o Pétange mantêm-se em primeiro lugar, separado apenas a um ponto do Progressio Niederkorn, que venceu o Hostert por 4-0, este sábado. Por sua vez, o Dudelange subiu ao quinto lugar da tabela classificativa.

Nos outros jogos, o Fola lutou para dominar Strassen (2-1). Destaque ainda para a vitória do Differdange em Mondorf (1-2) e para o empate do Racing e do Jeunesse (1-1).