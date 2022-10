Construído por José Mourinho, o FC Porto 2002-03 é uma equipa de conquistadores e ninguém lhe faz frente. Nem sequer na Europa.

Betis vs Roma. As sevilhanas de Mourinho

Construído por José Mourinho e com vários jogadores-chave de outros clubes, como Paulo Ferreira (Vitória FC), Pedro Emanuel (Boavista), Maniche (Benfica) e Derlei (União Leiria), o FC Porto 2002-03 é uma equipa de conquistadores e ninguém lhe faz frente. Nem sequer na Europa.

Campeão nacional com 11 pontos de avanço sobre o segundo classificado Benfica e vencedor da Taça de Portugal vs União Leiria, o FC Porto ainda levanta a Taça UEFA em Sevilha, onde Mourinho regressa ao serviço da Roma, para a quarta jornada da Liga Europa. Se o adversário de hoje é o Betis, o de há 20 anos também veste de verde e branco (Celtic). Chega de coincidências, o mundo do futebol evolui. E Mourinho alinha nessa transformação? Claro que sim, falamos de um homem com cinco títulos internacionais em cinco finais, actual detentor da Liga Conferência, a 3.ª divisão da UEFA. Para trás, uma Taça UEFA, a tal de 2003, duas Ligas dos Campeões, em 2004 e 2010, mais a Liga Europa, em 2017. Cinco em cinco, que maestro. A primeira de todas em Sevilha, insistimos.

Que se jogue a final da Taça UEFA como se fosse hoje. Com Postiga suspenso, pelo vermelho em Roma vs Lazio, o ataque do FC Porto ganha uma vaga. E Mourinho promove a dúvida entre Capucho ou Marco Ferreira. Tic tac tic tac. Já agora, Costinha recupera da lesão? Tic tac tic tac. Por isso mesmo, Mourinho diz o nome de nove jogadores em onze e deixa dois em abertos. Quando sai o onze, Costinha e Capucho dizem presente. Costinha nem dura cinco minutos e sai, lesionado. Mais uma contrariedade para o FC Porto. Entra Ricardo Costa.

Perto do intervalo, Deco liberta-se e foge a dois adversários antes de rematar na cara do guarda-redes. Douglas evita o 1:0 com o pé. Nos descontos, mais Deco: abertura para a esquerda, remate de primeira de Alenitchev e encosto de Derlei junto ao poste, na sequência da defesa incompleta de Douglas. Que maravilha, o golo ao soar do gongo. Melhor é impossível.

No fim do intervalo, um steaker entra em campo vestido de árbitro e mostra um cartão vermelho ao árbitro de verdade, um senhor eslovaco chamado Lubos Michel, coadjuvado pelo lado da bancada por um tal Igor Sramka, o tal que vê o braço de Abel Xavier vs França na ½ do Euro-2000. Ao momento de paródia segue-se a segunda parte e o Celtic empata no quadradinho seguinte, por Larsson. O sueco ganha a Ricardo Costa nas alturas e cabeceia para o poste mais longínquo, após cruzamento de Agathe da direita.

O Celtic empolga-se, o FC Porto responde à letra. Com o 2:1 de Alenichev, desmarcado por um imenso Deco. O FC Porto empolga-se, o Celtic responde à letra. Com o bis de Larsson, novamente de cabeça, agora na sequência de um canto da direita. Até ao minuto 90, o equilíbrio é a nota dominante. Nos quatro minutos de descontos, o FC Porto ataca a baliza com fulgor. Derlei e Maniche obrigam Douglas a defesas atentas, Alenitchev atira ao lado.

Vamos para prolongamento e o Celtic perde Baldé, por duplo amarelo. A falta sobre Derlei deixa o FC Porto em vantagem e, acto contínuo, Mourinho gasta a terceira substituição com Marco Ferreira no lugar de Capucho. Pois bem, é Marco Ferreira quem obriga Douglas a sair dos postes para evitar o inevitável. Na ressaca, Derlei recupera a bola perdida, passa McNamara e atira para o 3:2. Mourinho começa a chorar no banco e o Celtic ataca sem cabeça. Até o guarda-redes vai à área de Baía. Em vão, o FC Porto segura a vantagem e festeja em Sevilha.

Jorge Costa levanta a taça para gáudio de milhares de adeptos, enquanto Mourinho corre e salta na direcção dos adeptos. O presidente Pinto da Costa diz de sua justiça sobre a equipa de 2003 e até a considera melhor que a de 1987. Entre elas, uma diferença engraçada: a de 1987 acumula três estrangeiros no onze, a de 2003 só dois, e já estamos em plena era Bosman. Um trabalho notável de Mourinho. "Estou feliz. Não só por ser a final da Taça UEFA, mas porque o jogo em si foi dos mais desgastantes da minha carreira. Cheio de intensidade, jogado no limite e com grande emoção. A temperatura foi fortíssima e o stress fantástico. Estamos todos de parabéns. Acho que demos um grande exemplo, principalmente para aqueles que gostam de futebol. Além disso, fizemos história e levamos a primeira Taça UEFA para Portugal."

Os adeptos do Celtic aplaudem os jogadores do FC Porto de pé e aumentam ainda mais a grandeza da conquista internacional. Na zona mista, Larsson abana a cabeça em desalento. É tramado, um homem marca dois golos na final e acaba como vencido. Logo ele, o herói do Celtic na Taça UEFA com 11 golos, quatro dos quais a equipas do Porto – primeiro dois ao Boavista na ½, depois outros dois ao FC Porto.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

À frente do sueco, só Derlei. Que fenómeno. O brasileiro saíra de Leiria para o Porto há menos de um ano e faz o dois-em-um no Olímpico de Sevilha como melhor marcador da Taça UEFA 2002-03 melhor em campo da final. A sensação é indescritível. "Provámos que somos uma equipa fantástica nesta prova desde o início. Conseguimos fazer os golos e somos vitoriosos. Este título é pela cidade do Porto e por todas as cores do futebol português. Dedico em especial ao meu filho aqui no estádio, nem sei bem onde está a minha família. Aos meus pais no Brasil, aos meus sogros, a todos os meus familiares. Agradeço a quem votou a eleição de melhor homem do jogo, também houve outros bons e a equipa adversária valorizou a nossa conquista."

Hoje no Benito Villamarín, casa do Betis, não há cá prolongamento nem Derlei ou Larsson. Só Mourinho, o único repetente de há 20 anos.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

