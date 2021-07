Foram as Olimpíadas do nazismo, as primeiras na TV. Hitler queria que fossem uma demonstração da superioridade ariana. Foi um atleta afro-americano quem mais brilhou no pódium nazi. A propaganda tentou abafar os seus feitos. Mas estes JO ficaram na História exactamente por isso.

Berlim 1936

Um princípe no coração das trevas

Luís Pedro Cabral Foram as Olimpíadas do nazismo, as primeiras na TV. Hitler queria que fossem uma demonstração da superioridade ariana. Foi um atleta afro-americano quem mais brilhou no pódium nazi. A propaganda tentou abafar os seus feitos. Mas estes JO ficaram na História exactamente por isso.

Hitler já não era um cabo-raso do exército germânico nem um fenómeno que a Europa pudesse ignorar. O Mein Kampf, livro pouco anos antes tinha escrevinhado na prisão, tomava uma perigosa letra de lei, que consolidou no acto de Nuremberga, que por decreto legitimava a xenofobia e o antissemitismo. Os judeus perdiam todos os direitos de cidadania na Alemanha nazi. No silêncio, marchavam já os exércitos do terror. Em 1935 - ano da morte de Fernando Pessoa, o melhor heterónimo da língua portuguesa -, a um ano a um ano da realização dos JO de Berlim, a Gestapo, braço operacional dessa perseguição, liderada pelo general Himmler, "segundo" de Adolf Hitler, fazia-se já na Alemanha o que a Alemanha faria ao mundo. Hitler, chanceler eleito, autoproclamado Fuhrer, tinha navegado as sucessivas crises que vinham da Primeira Guerra Mundial, ruminando as humilhações que a Alemanha pagou no Tratado de Versailles, capitalizando com a Grande Depressão e com os milhões de alemães sem emprego, a extrema-direita chegou ao poder. Estava em gestação o capítulo mais negro da História da Humanidade. Uma imensa noite de facas longas, com ambições imperiais. E raciais.



Em Portugal, vigorava o Estado Novo, na lenta travessia de uma longa ditadura. Na vizinha Espanha, eclodia a Guerra Civil, que até 1939 deixou um rasto sangrento de mais de um milhão de mortos. Do outro lado do Atlântico, os EUA, recuperados de uma profunda crise económica e social, reassumia-se como grande potência mundial, só encontrando sinónimo na URSS, na outra margem de civilização.

Os JO de Berlim, os primeiros transmitidos pela televisão, tiveram em Adolf Hitler o seu primeiro impulsionador. O Fuhrer tomou as rédeas da organização, garantido para esta verbas ilimitadas. Estas Olimpíadas teriam de ser uma gigantesca demonstração da "inequívoca" superioridade ariana. Essa superioridade teria de ser absoluta no atleticismo. Hitler mandou construir na Floresta Negra instalações especiais, um útero de treino para os atletas alemães apurarem a raça. A pressão sobre os atletas era imensa. Era-lhes exigido não menos do que a vitória, embora também estivessem a ser planeadas as condições "extra-desportivas" para que que esta não lhes fugisse. A colossal máquina nazi, sob a supervisão "in loco" do seu ideólogo, empenhou-se neste desígnio, acendendo a chama olímpica ao som das trombetas do apocalipse e em directo para a TV. Eventos megalómanos com exposição planetária, resultam em humilhações da mesma escala. Os JO do nazismo tiveram de engolir um dos sapos mais rápido do mundo, um rapaz chamado Jesse Owens, que era afro-americano, e que logo na cerimónia de abertura deu nas vistas não só por isso: recusou-se a fazer a saudação nazi, em claro desafio ao Fuhrer, que era ainda novato no alto de uma tribuna. A máquina de propaganda ficou de olho nele, assim como em toda a comitiva britânica, que também se recusou a executar a saudação nazi. Mas isso ia servir de pouco.

Jesse Owens era um super-atleta, com velocidade de gazela e nervos de aço. Havia de deitar por terra os recordes e os complexos de superioridade nazis, logo na modalidade-rainha dos JO: o atletismo. A organização tentou apagar por todos os meios os feitos que Jesse Owens ia alcançando em Berlim, sob um mar de suásticas. Mas o efeito era o contrário. O príncipe negro destas Olimpíadas, como mais tarde lhe chamariam, conquistou quatro medalhas de ouro, quebrando nada menos do que quatro recordes olímpicos.

Nos JO de 1936 foram inauguradas três modalidades: o basquebol, o andebol (então com onze jogadores) e a canoagem. Até à data, nunca umas Olimpíadas tiveram tanta imponência e tanta exposição. Não fosse Jesse Owens, o único capaz de inverter a ideologia subjacente a estes JO, a Alemanha teria conseguido os seus objectivos. A Alemanha havia de vencer a maior parte das medalhas (33 de ouro, 26 de prata, 30 de bronze), mesmo com a séria concorrência de um "habituée": os EUA, que alcançou um total de 56 medalhas (24 de ouro, 20 de prata, 12 de bronze). Portugal igualou o seu melhor, conquistando a terceira medalha de bronze do seu historial olímpico. De novo, foi o hipismo, pela montada de Domingos Sousa Coutinho, marquês do Funchal.

Pelo mais negro do óbvio, as próximas Olimpíadas só se realizariam em 1948.

