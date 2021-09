O empresário, de 57 anos, concorre ao ato eleitoral do Benfica em oposição ao ex-futebolista e antigo vice-presidente Rui Costa, que assumiu a liderança do clube após a detenção em julho do presidente em exercício, Luís Filipe Vieira.

Benitez apresenta listas às eleições do Benfica com seis 'vices' na direção

O empresário Francisco Mourão Benitez vai entregar hoje às 16h as listas candidatas aos órgãos sociais do Benfica nas eleições de 09 de outubro, no Estádio da Luz, em Lisboa, contando com seis vice-presidentes efetivos.

O empresário, de 57 anos, concorre ao ato eleitoral do Benfica em oposição ao ex-futebolista e antigo vice-presidente Rui Costa, que assumiu a liderança do clube após a detenção em julho do presidente em exercício, Luís Filipe Vieira, mais tarde libertado sob caução.

Nas listas, a que a agência Lusa teve acesso, Benitez, antigo jogador de râguebi nas camadas jovens do clube e fundador em 2013 da Associação de Adeptos Benfiquistas, concorre à presidência, apresentando João Pinheiro para liderar a Mesa da Assembleia Geral (MAG) e Nuno Leite o Conselho Fiscal.

Na proposta para a direção, o empresário é acompanhado por Pedro Casquinha, Carlos Lisboa Nunes, Bernardo Correia, Pedro Soares Brinca, José Nunes da Luz e Victor Fernandes Conceição, com Luís Manuel do Rosário e Victor Mendonça como ‘vices’ suplentes.

Relatório e contas de 2020/21 do Benfica aprovado por maioria As contas do clube foram aprovadas com 9.539 votos a favor, 5.902 votos contra, o equivalente a 35,7%.

Nas eleições de 28 de outubro de 2020, que então reconduziram Luís Filipe Vieira para um sexto mandato, num escrutínio ao qual concorriam o advogado Rui Gomes da Silva e o empresário João Noronha Lopes, Benitez foi candidato a presidente da MAG na lista deste último.

Em julho deste ano, em plena crise institucional no clube e SAD ‘encarnadas’, após a detenção de Luís Filipe Vieira, Rui Costa assumiu interinamente a presidência, anunciando também que em tempo oportuno seriam marcadas eleições.

Já no início de setembro, após reunião da direção, ficou decidido que o ato eleitoral decorreria em 09 de outubro, e três semanas depois Rui Costa comunicou ser candidato à presidência, numa lista em que não terá José Eduardo Moniz ou Varandas Fernandes, dos anteriores órgãos sociais liderados por Vieira, e que se mostraram indisponíveis, mas na qual mantém Fernando Tavares, Domingos Almeida Lima, Sílvio Cervan e Jaime Antunes.

Na lista oponente, Benitez tinha deixado claro que apenas iria ser candidato caso fossem cumpridos alguns pressupostos, nomeadamente a existência de um regulamento eleitoral, um cenário que foi possível concretizar, com as eleições a regressarem também ao voto físico em urna em Portugal continental.

Rui Costa é candidato à presidência do Benfica Rui Costa vai candidatar-se à presidência do Benfica nas eleições para o quadriénio 2021-2025, marcadas para 09 de outubro, anunciou hoje o ex-futebolista internacional português, que assumiu a liderança do clube lisboeta após a demissão de Luís Filipe Vieira.

Vieira, que tinha sido eleito em 28 outubro de 2020 para um sexto mandato, com 62,59% votos - contra 34,71% de Noronha Lopes e 1,64% de Gomes da Silva -, foi detido em julho no âmbito da operação ‘Cartão vermelho’ e chegou a estar em prisão domiciliária até ao pagamento de uma caução de três milhões de euros.

O antigo presidente do Benfica foi um dos quatro detidos no início de julho numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do Benfica e Novo Banco e está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e fraude fiscal.

