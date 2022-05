A questão lançada ontem com resposta para esta sexta-feira é quem treina esta equipa? Sim, quem? Uma só obrigação, o de vira-casacas, tal e qual os jogadores. E há opções a perder de vista.

Benfica vs FC Porto. Não há bela sem senão

Rui Miguel Tovar Bela Guttmann é o único treinador a sagrar-se campeão pelos dois clubes, e em anos seguidos (1959, 1960).

Lembra-se do artigo de quinta-feira? Mesmo que diga sim, vamos recapitular para os mais esquecidos. Falávamos do clássico Benfica vs FC Porto na perspectiva dos vira-casacas e fizemos um onze ideal-não tão ideal-mas ainda assim ideal. Na baliza, Ovchinnikov. Na defesa, Eurico, Otamendi e Eduardo Luís. No meio, Maxi à direita, Futre à esquerda mais um 6 (Kulkov), um 8 (Maniche) e um 10 (Zahovic). No ataque, Yuran e Sokota. Falta muita gente, claro que sim. Drulovic, por exemplo.

A questão lançada ontem com resposta para esta sexta-feira é quem treina esta equipa? Sim, quem? Uma só obrigação, o de vira-casacas, tal e qual os jogadores. E há opções a perder de vista entre Janos Biri, Lipo Herczka, Bela Guttmann, Otto Glória, Elek Schwartz, Fernando Riera, Tomislav Ivic, Artur Jorge, José Mourinho, Fernando Santos e Jesualdo Ferreira. Destes 11, optámos por Bela Guttmann, o único a ser campeão pelos dois e em anos seguidos (FC Porto 1959, Benfica 1960). O homem é uma figura do alto. A sua história em Portugal começa a 1 Novembro 1958, no Aeroporto da Portela.

Às 19h50, um voo de Viena transporta 72 passageiros. Um deles é ele, Bela Guttmann. Novo treinador do FCP, apanha o autocarro para o Porto – e apanha o comboio do campeonato na 8.ª jornada, como substituto do brasileiro Otto Bumbel, vencedor da Taça de Portugal na época anterior e em litígio com a direcção portista.

Do Porto chamam por Guttmann. Por aquelas bandas, já ninguém pensa em ser campeão. O Benfica já tem três pontos de avanço e segue invicto. Guttmann chega e transforma o campeonato. Com dois empates entre os candidatos (Antas 0:0, Luz 1:1), o título está mais perto do Benfica, com os mesmos três pontos de vantagem a quatro jornadas do fim.

Dois empates (Setúbal e Restelo) e uma derrota no José Alvalade, no tal dérbi em que o defesa Ângelo é expulso, antes de agredir adversários e até um vendedor de gelados, permitem a aproximação portista. À partida para a última jornada, FC Porto e Benfica empatados em pontos (39). E agora, qual é o primeiro factor de desempate? Os jogos entre eles, Antas 0:0, Luz 1:1 (nesta altura, os golos fora ainda não valem a dobrar). E a segunda regra de desempate? É a maior diferença de golos nos jogos entre eles. Tudo na mesma, como a lesma. Eis então a terceira alínea do artigo 44.º do regulamento das provas oficiais: "maior diferença de golos no total dos desafios que ambos efectuaram". É dizer, FCP em primeiro com 56 golos (78:22) e Benfica em segundo com 52 (71:19). A separá-los, quatro golos. E se acabar tudo empatado? Na véspera da última jornada, o conselho técnico da federação reúne-se e decide o seguinte: desempate com jogos a duas mãos, por pontos. Ou seja, basta ganhar o seu jogo, seja qual for o resultado (dilatado ou minimalista), para obrigar a terceiro jogo, em campo neutro, ainda por decidir.

Bom, adiante. É domingo, 22 Março 1959. Às 15 horas, dá-se o pontapé de saída na Luz (Benfica-CUF) e nas Covas (Torreense-FC Porto). E é aqui que a porca torce o rabo. Porque o jogo da Luz não se inicia às 15 horas, como mandam as regras. Enquanto isso acontece, em Torres Vedras, assiste-se a um fenómeno curioso/estranho. José Valdivieso, adjunto de Otto Glória no Benfica, está sentado no banco do Torreense, ao lado do treinador Fernando Santos. Como? "Cheguei à porta do campo", conta Valdivieso, "e o fiscal negou-me a entrada, porque o cartão tinha perdido a validade. Os bilhetes estavam esgotados e dificilmente conseguiria lugar na bancada. Fui saudar os treinadores do Torreense e contei-lhes o sucedido. Estes, cavalheiros, convidaram-me a sentar-me no banco. Aproveitei o facto para observar um jogador do Torreense."

O próprio treinador Fernando Santos nega interferência no seu trabalho. "Valdivieso veio a Torres como espectadores e, só por deferência, esteve sentado junto a mim." O central torreense António Costa dá mais uma achega. "Ele não nos treinou, mas, sim, estava na cabina a conversar connosco e, depois, foi sentar-se no banco dos nossos técnicos. Mas não nos deu qualquer indicação. A verdade é esta: receberíamos, por intermédio dele, um prémio de cinco contos por jogador se vencessemos ou perdessemos com o FC Porto por margem escassa. Como isso não aconteceu, Valdivieso limitou-se a regressar a Lisboa com o dinheiro."

Então porquê? Vamos por partes. Ao intervalo, o FC Porto ganha 1-0, com golo de Perdigão, e o Benfica dá 3-0 à CUF, com dois penáltis de Águas (o primeiro indiscutível, o segundo nem tanto pela queda de Cavém sem qualquer toque). Na segunda parte, é um ver-se-te-avias. O Torreense defende-se bem, a CUF nem por isso. Tanto assim é que até troca de guarda-redes (José Maria por Gama) após o 5-1, assinalado por Águas, novamente de penálti – este bem apitado. O mesmo Águas faz póquer aos 65 minutos e aí o Benfica empata com o FC Porto em todos os factores previstos pela lei. Ainda não é hoje que há campeão nacional. Ou é?

No mesmo minuto do 2-0 do FC Porto em Torres Vedras, por Noé (e já depois de Francisco Guiomar, de Beja, ter expulsado o torreense Manuel Carlos), o Benfica faz o 7-1, num livre directo de Mendes. Tudo empatado, de novo. Acto contínuo, ouve-se o 3-0 de Teixeira e acaba-se o jogo em Torres Vedras (o Torreense acaba com nove elementos, por expulsão de Saldanha, e desce à 2ª). Na Luz, ainda não. Inocêncio Calabote é o dono do relógio e ainda faltam três minutos para os 90’. Os jogadores do FC Porto não saem para os balneários. Uns andam às voltas do campo das Covas, outros agarram-se a adeptos do clube, de rádio no ouvido. Ao cair do pano, Águas aparece isolado à frente de José Maria e tem a baliza à mercê. A bola, essa, sai ao lado. É uma desilusão tremenda, é o canto do cisne. Calabote apita para o fim e o Benfica perde o título de campeão nacional por um golo, culpa do falhanço daquele que seria o melhor marcador da 1ª divisão dessa época.

Há festa rija em Torres Vedras até ao Porto. Desce o pano sobre o campeonato. Ou talvez não. Inocêncio Calabote é o nome mais falado dos meses seguintes. Por ter atrasado o início do jogo da Luz, por ter assinalado três penáltis (dois cometidos por Durand e um por Quaresma, precisamente aquele que toda a imprensa torce o nariz pelo aparato desnecessário de Cavém), por isto e por aquilo. É um sem-fim de notícias surpreendentes. Só para contextualizar, Calabote é um árbitro com experiência de 1ª divisão desde 1946. A seu cargo, 69 jogos, incluindo dois dérbis entre Benfica e Sporting, dois clássicos entre Sporting e FC Porto e outros dois entre Benfica e FC Porto. É um nome consensual junto de quem manda, ao ponto de ter sido eleito o melhor do país em 1953 e até proposto à UEFA em 1954 mais à FIFA em 1957. É sol de pouca dura.

A primeira notícia de algum desconforto surge no dia seguinte, durante a reunião nocturna da Comissão Central de Árbitros. Lido e relido o relatório de Calabote, há dúvidas sobre a veracidade de alguns factos. Como, por exemplo, o horário do início do jogo, apontado pelo árbitro como 15 horas certas. Nem mais nem menos. Ora, isso não é bem verdade. Já há cinco minutos de jogo em Torres Vedras e a bola continua parada, paradinha na Luz. Confirma-o Manuel Fortunato, um dos fiscais-de-linha de Calabote. "Faltariam aproximadamente dois minutos para as quinze horas quando entrou a equipa do Benfica. Havia numerosos fotógrafos dentro do campo para fotografar a equipa. Isto deu lugar a uma certa demora, tendo o árbitro procurado que os fotógrafos abandonassem o campo. Isto fez com que o jogo principiasse uns três minutos, aproximadamente, depois das quinze horas."

Mais grave: Calabote diz que a primeira parte acaba às 15h45. Hmmmm. Para a segunda parte, admite o juiz eborense, dá-se dois minutos de descontos. Assim, o jogo começa às 15h55 e acaba às 16h42. Mais uma vez, a comissão sente-se enganada e envia um questionário por correio para Calabote. Este responde às perguntas, sem mover uma vírgula da versão original, e é suspenso. Primeiro preventivamente (9 Abril), depois para todo o sempre (12 Outubro). É o primeiro, e até agora único, árbitro irradiado do futebol português. Durante todo este período, o eborense Calabote defende a inocência. "Se escrevi no relatório que prolonguei o jogo por quatro ou cinco minutos foi porque entendi que o devia ter feito e porque foi esse o tempo que o meu relógio, acertado pelo da Sé de Évora, realmente marcou. E qual é o relógio que conta, senão o da Sé de Évora?"

Está bom de ver que o relógio da Sé de Évora não é um bom argumento no entender de Coelho da Fonseca, figura proeminente do Belenenses e presidente da dita comissão de arbitragem. "Nesse dia, estava no Restelo a assistir ao Belenenses-Sporting. Acabou o jogo e, depois, fiquei a ouvir o que se passava no Benfica-CUF, pela rádio, ouvindo a reportagem de Artur Agostinho para a Emissora Nacional. E ele ia dizendo que passavam dois, quatro, seis minutos. Quando o jogo acabou, passavam oito minutos da hora."

Lá está, a rádio trama Calabote. "Como é do conhecimento público", continua Coelho da Fonseca, "o Benfica-CUF principiou cerca de dez minutos depois da hora marcada e teve um prolongamento de cinco ou seis minutos. Tanto o atraso como o prolongamento não constituem, em si mesmo, ínfima matéria de culpa. O erro do sr. Calabote consistiu em pretender convencer-nos, contra as evidências dos factos, de que principiara o encontro às 15h precisas e de que o prolongara por dois minutos apenas. É aqui, nesta atitude escudada e incompreensível, que o antigo árbitro eborense deixa de merecer a confiança do público e da comissão."

Sem remissão, Calabote é expulso da ordem dos árbitros. Nunca mais apita. E só volta a falar do caso em 1991, qualquer coisa como 32 anos depois. A clamar inocência. "Na manhã seguinte, em Évora, preenchi o relatório do jogo, que mandei para a Comissão. Tinha assinalado três penaltis. Creio que não houve mais nada de especial a registar. Em 1958-59, a presidência da Comissão Central de Árbitros, por força da rotatividade do cargo ou de qualquer coisa no género, foi parar às mãos do Belenenses, então um dos quatro grandes, na pessoa do Dr. Coelho da Fonseca. Era um senhor com a missão estudada. Não tanto por esse Benfica-CUF mas por outro jogo. Sabe qual? No ano anterior, tinha-me calhado arbitrar um CUF-Belenenses decisivo para a atribuição do título de campeão nacional de juniores. Já na segunda parte, um jogador do Belenenses chuta forte, a bola bate num poste, vai direitinha ao outro e regressa ao campo. Não marquei golo, é claro, e o Belenenses não foi campeão."

"Ninguém protestou coisa nenhuma, mas, apesar disso, passados uns meses, sou suspenso por 30 dias pelo novo presidente da Comissão Central de Árbitros. Logo de seguida, depois do tal Benfica-Cuf, alegando má-fé minha no preenchimento do relatório do jogo – que teria começado não sei quantos minutos depois da hora, que teria tido um intervalo maior que o devido e um prolongamento excessivo também -, o dr. Coelho da Fonseca abriu-me um inquérito e não descansou enquanto não conseguiu que me fosse aplicada a pena de irradiação da arbitragem. Ao fim de 22 anos de bons e leais serviços, conseguiram pôr-me na rua alegando um pretenso erro meu de cronometragem. E se escrevi no relatório que prolonguei a partida durante quatro ou cinco minutos foi porque entendi que o devia ter feito e porque foi esse o tempo que o meu relógio realmente marcou. E qual é o relógio que conta?"

O relógio é o de Guttmann. Campeão pelo FC Porto, é convidado a renovar. Nada feito, o homem já tem a vida orientada para Lisboa, ao serviço do Benfica. "A minha mulher não se dá bem com os ares do Porto, é muito frio." De feiticeiro a mago intrujão. Guttmann assina pelo Benfica, a troco de exigências impensáveis para a época: 400 contos líquidos/ano, 150 pelo título de campeão nacional, 50 pela Taça de Portugal e 200 pela Taça dos Campeões. Diz um dirigente, nada crente: "Duzentos? Não, 200 não! É melhor 300 contos." Guttmann sorri. O Benfica também. É campeão português em 1960 e 1961, é campeão europeu em 1961 e 1962. Por conta das suas exigências, Guttmann recebe muuuuuito mais que todo o plantel junto. E sai de fininho.

Na festa de homenagem pela conquista da Taça dos Campeões, em 1962, Guttmann vira-se para o presidente benfiquista Fezas Vital e dá-lhe conta do pedido de demissão. "Não posso treinar 14 comendattori", numa alusão aos títulos de comendador atribuídos pela dupla Américo Tomás e Oliveira Salazar nos jardins de São Bento a todos os jogadores. Curiosidade xxl, Guttmann voltaria a treinar os dois clubes: Benfica em 1965-66, FC Porto em 1973-74.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

