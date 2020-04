O regresso dos encarnados ao Seixal vai ser feito de forma faseada já a partir de 1 de maio.

Benfica volta aos treinos no Dia do Trabalhador

O regresso dos encarnados ao Seixal vai ser feito de forma faseada já a partir de 1 de maio.

O Benfica volta aos treinos no primeiro dia de maio, precisamente 24 horas antes do fim do terceiro período do Estado de Emergência, decretado em função da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o jornal Record, as sessões de trabalho dos encarnados vão ser feita de forma faseada. Quer isto dizer que, numa primeira fase os treinos deverão ser individuais, sem que haja qualquer contacto entre o plantel de Bruno Lage.

De resto, cada treino vai ser vigiado pelo treinador e por um elemento do departamento médico.

De regresso ao Centro de Estágio do Seixal no Dia do Trabalhador, o Benfica volta a equipar-se precisamente 50 dias depois do último treino.

