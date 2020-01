O Benfica vendeu Raul de Tomas aoa catalães do Espanyol por uma verba de 20 milhões de euros por 80% do passe do avançado, ficando com 20% para uma futura venda. Além disso, há ainda 2,5 milhões de euros em objetivos. Um milhão quando RDT completar dez jogos, outro milhão caso o clube garanta a manutenção na La Liga (campeonato da elite espanhola) e 500 mil euros após marcar cinco golos.

Benfica vende Raul de Tomas ao Espanyol de Barcelona

A contratação ainda não foi oficialmente confirmada, mas já está foi noticiada por vários órgãos de comunicação.

O avançado chegou ao Estádio da Luz antes do início desta época, com um rótulo de goleador. No entanto, após cinco meses no clube e 17 jogos feitos, o espanhol marcou apenas três golos com a camisola encarnada.

As ‘águias’ pagaram 20 milhões de euros pelo jogador, naquela que foi a segunda maior compra de sempre do clube.

O ponta-de-lança foi comprado após o seu bom desempenho ao serviço do Valladolid e do Rayo Vallecano, onde esteve emprestado pelo Real Madrid. Na última temporada, RDT marcou 14 golos em 34 jogos, apesar de ter terminado a época no último lugar da La Liga.

Agora, no Espanyol, o avançado volta a encontrar-se numa situação semelhante, já que os ‘periquitos’ ocupam atualmente o último lugar do campeonato.





