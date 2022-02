O ucraniano Roman Yaremchuk envergou a braçadeira de capitão dos ‘encarnados’ quando substituiu o uruguaio Darwin Nuñez.

Futebol

Benfica vence Vitória de Guimarães e fica a quatro pontos do Sporting

O Benfica venceu hoje na receção ao Vitória de Guimarães por 3-0, com dois golos de Darwin Nuñez, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ficou a quatro pontos do Sporting, segundo classificado.

Num jogo em que o ucraniano Roman Yaremchuk envergou a braçadeira de capitão dos ‘encarnados’ quando substituiu o uruguaio Darwin Nuñez, que chegou aos 20 golos na I Liga ao ‘bisar’ frente aos minhotos, com golos aos 37 e 52 minutos, o segundo na conversão de uma grande penalidade, depois de Gonçalo Ramos ter inaugurado o marcador, aos 23.

O Benfica, que regressou às vitórias na I Liga após o empate no terreno do Boavista (2-2), segue no terceiro lugar, com 54 pontos, a quatro do campeão Sporting e a nove do líder FC Porto, que hoje recebe o Gil Vicente, enquanto o Vitória de Guimarães, que somou o terceiro desaire seguido, segue no sexto lugar, com 30 pontos.

