Benfica vence Sertanense e apura-se para quarta ronda da Taça de Portugal

O Benfica apurou-se esta quinta-feira para a quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ao vencer, em Coimbra, o Sertanense, do Campeonato de Portugal, por 3-0, no jogo de abertura da terceira eliminatória.

Frente a uma equipa de escalão inferior, os 'encarnados' venceram sem dificuldade, tendo Rafa, aos 35 minutos, inaugurado o marcador, resultado com que se atingiu o intervalo.

Gedson Fernandes, com um remate potente de fora da área, aos 53 minutos, e Jonas, que voltou aos golos depois de ter estado afastado devido a lesão, aos 68, anotaram os restantes tentos da equipa lisboeta.

A terceira ronda da Taça prossegue na sexta-feira, com o FC Porto a jogar em casa do Vila Real, dos distritais, e encerra no fim de semana com os restantes jogos, com destaque para a receção do Loures, do Campeonato de Portugal, ao Sporting.

