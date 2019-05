Com golos de Rafa (3’), João Félix (45+1’) e Pizzi (56’) o Benfica garantiu uma importante vitória em Vila do Conde. Tarantini e Ronan ainda marcaram para o Rio Ave e deram alguma emoção à partida, mas um empate na Luz, frente ao Santa Clara, na última jornada, sagra o Benfica campeão nacional.

Benfica vence Rio Ave e fica a um ponto do título

O golo madrugador e feliz de Rafa embalou os encarnados para uma partida na qual entrou a dominar, tendo chegado com naturalidade ao segundo tento no final da primeira parte, por intermédio de João Félix, que acabou por dar grande confiança à equipa.

No segundo tempo, o Rio Ave reduziu e o encontro ganhou emoção. No entanto, Pizzi, muito oportuno, colocou o resultado em 3-1, tendo os vila-condenses reduzido a seis minutos do final do encontro, por intermédio de Ronan, mas os homem de Bruno Lage conseguiram segurar os preciosos três pontos que o colocam apenas a uma unidade do 37° título do seu historial.

No próximo domingo, o Benfica recebe o Santa Clara no estádio da Luz, enquanto o FC Porto acolhe o Sporting no estádio do Dragão.



