Benfica vence Novasemente e conquista quarta Taça de Portugal em futsal feminino Foto: LUSA

As jogadoras do SL Benfica festejam a conquista do troféu durante a partida contra a Novasemente GD Cavalinho, da final feminina da Final Eight de Futsal, disputado no Pavilhão Multiúsos de Gondomar, 13 de maio de 2018.