O Benfica venceu o FC Porto por 2-1 e assegurou o primeiro posto da Liga portuguesa de futebol no terreno do seu principal rival na corrida ao título. Os encarnados terminaram com dez, mas asseguraram a importante vitória.

Desporto 7

Benfica vence no Dragão e rouba liderança do campeonato ao FC Porto

Álvaro Cruz Os portistas adiantaram-se no marcador por Adrián, aos 18 minutos, mas João Félix empatou ainda na primeira parte e Rafa fez o golo da reviravolta no segundo tempo.

Mal o jogo começou, o FC Porto lançou-se ao ataque e Vlachodimos foi obrigado a uma defesa apertada para desviar o remate de Alex Telles. A equipa de Sérgio Conceição pressionava a defesa encarnada e deixava um sério aviso às águias.

A dinâmica portista criava vários problemas ao Benfica como corolário da sua dominação, os dragões chegaram mesmo à vantagem, aos 18 minutos. Brahimi foi carregado em falta por Rúben Dias e na sequência de um livre direto, Adrián Lopez rematou contra a barreira mas na recarga o espanhol surpreendeu Vlachodimos, inaugurando o marcador.

O Benfica reagiu e começou a equilibrar o jogo. Pizzi teve nos pés o empate, mas Casillas defendeu. O ritmo do jogo intensificou-se e o golo do empate chegou aos 26 minutos. Após uma recuperação de bola de Seferovic à defensiva portista, o internacional suíço serviu João Félix que não teve problemas em igualar a partida.



Perto do intervalo, o Benfica poderia ter-se colocado em vantagem, mas Seferovic surgiu isolado frente a Casillas que lhe negou o golo.

7 Rafa celebra o golo que deu a vitória ao Benfica no estádio do Dragão. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Rafa celebra o golo que deu a vitória ao Benfica no estádio do Dragão. Foto: AFP Os portistas adiantaram-se no marcador. Foto: AFP Os encarnados venceram num jogo muito intenso. Foto: AFP Joáo Félix marcou o golo do empate no estádio do Dragão. Foto: AFP A expulsão de Gabriel deixou os encarnados com dez jogadores, mas a equipa aguentou a pressão do FC Porto. Foto: AFP Sérgio Conceição mandou os seus jogadores atacarem até ao último minuto. Foto: AFP Três pontos importantes que colocam o Benfica na frente do campeonato. Foto: AFP

Na segunda parte, o FC Porto voltou a entrar melhor no jogo, colocando maior velocidade na circulação da bola. Mas num contra-ataque, aos 52 minutos, Pizzi serviu Rafa que com um remate de pé direito Rafa, à entrada da área, colocou os encarnados a vencer.

O FC Porto voltou a pressionar o Benfica que recuou fechando bem as linhas de passe, constituindo uma barreira defensiva que teve em Samaris um elemento providencial ao salvar um remate de Herrera que levava selo de golo.

As coisas complicaram-se para os encarnados com a expulsão de Gabriel, mas ainda assim o Benfica conseguiu aguentar a pressão do FC Porto até aos instantes finais da partida.

Com esta vitória, os comandados de Bruno Lage comandam agora com 59 pontos, mais dois que os portistas que ficaram com os mesmo 57.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.