O Benfica venceu hoje o Desportivo das Aves por 3-0 no encontro que fechou a 22a jornada da Primeira Liga Portuguesa de futebol e continua a um ponto do FC Porto que lidera a prova.

Benfica vence na Vila das Aves

O Benfica venceu hoje o Desportivo das Aves por 3-0 no encontro que fechou a 22a jornada da Primeira Liga Portuguesa de futebol e continua a um ponto do FC Porto que lidera a prova.

Com esta vitória os encarnados chegaram aos 53 pontos e reforçaram o segundo lugar na tabela com mais quatro pontos que o Sporting de Braga (3° classificado) que perdeu ontem por 0-3 frente ao Sporting, e a apenas um ponto dos azuis e brancos que no sábado bateram o Vitória de Setúbal por 2-0.

O Benfica começou a partida da melhor forma com um golo de Haris Seferovic logo aos três minutos e ampliou a vantagem aos 37 minutos, por intermédio de Rafa, resultado com que se atingiu o intervalo.

No segundo tempo, aos 59 minutos, o jovem defesa Ferro marcou o terceiro golo do encontro e estabeleceu o resultado final. No entanto, cinco minutos após ter marcado o seu segundo golo ao serviço da equipa principal do Benfica, o jovem defesa central viu o cartão vermelho e foi expulso.



O Desportivo das Aves é 16° classificado com 21 pontos e encontra-se na zona de despromoção.











Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.