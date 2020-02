O Benfica venceu ontem por 1-0 na deslocação ao terreno do Gil Vicente, na partida de encerramento da 22.ª jornada da I Liga de futebol, reassumindo a liderança do campeonato.

Benfica vence Gil Vicente e reassume liderança do campeonato

Lusa O Benfica venceu ontem por 1-0 na deslocação ao terreno do Gil Vicente, na partida de encerramento da 22.ª jornada da I Liga de futebol, reassumindo a liderança do campeonato.

Os ‘encarnados’, que vinham de duas derrotas no campeonato, frente a FC Porto e Sporting de Braga, regressaram às vitórias, com o avançado brasileiro Carlos Vinícius a marcar o único golo da partida, aos 15 minutos.



Com o triunfo de ontem à noite o Benfica reassume a liderança do campeonato, com 57 pontos, mais um que o FC Porto que tinha vencido na receção ao Portimonense , enquanto o Gil Vicente, que tinha vencido o Vitória de Setúbal na última jornada, é 11.º, com 26 pontos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.