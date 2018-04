O Benfica sofreu este sábado até aos descontos para vencer no terreno do Estoril Praia, por 2-1, e regressou, de forma provisória, à liderança da I Liga de futebol, com mais um ponto e um jogo do que o FC Porto.

Benfica vence Estoril Praia nos descontos e retoma liderança

O Benfica sofreu este sábado até aos descontos para vencer no terreno do Estoril Praia, por 2-1, e regressou, de forma provisória, à liderança da I Liga de futebol, com mais um ponto e um jogo do que o FC Porto.

O golo decisivo dos ‘encarnados’ foi apontado por Salvio, aos 90+2 minutos, e desfez a igualdade que permanecia desde os 63 minutos, altura em que Halliche respondeu ao golo de Rafa, marcado aos 10.

Uma semana após terem perdido em casa com o FC Porto (1-0), cedendo a liderança aos 'dragões', os tetracampeões quase abriram o caminho do título em definitivo aos rivais, mas Salvio acabou por manter a equipa de Rui Vitória na luta

O Benfica ascendeu ao comando do campeonato, com 77 pontos, mais um do que o FC Porto, que encerra a jornada na segunda-feira, defendendo o comando em casa, frente ao Vitória de Setúbal.



Salvio marcou o golo da vitória do Benfica frente ao Estoril, por 2-1. LUSA

O Estoril Praia voltou a cair para o último lugar da tabela classificativa, mantendo-se com 26 pontos, menos um do que o Feirense, que ascendeu ao 17.º lugar, por troca com os ‘canarinhos’.

O Feirense esteve a perder em casa com o Vitória de Guimarães, mas deu a volta e ganhou por 2-1, somando três pontos importantes na luta pela manutenção. João Silva, aos 12 minutos, e Briseño, aos 85, marcaram para os ‘fogaceiros’ depois de Raphinha ter inaugurado o marcador, aos 11.

A formação de Santa Maria da Feira, que colocou termo a um ciclo negativo de quatro derrotas e um empate, devolveu assim a lanterna vermelha ao Estoril Praia.

O Vitória de Guimarães manteve os 37 pontos com que iniciou a jornada, na nona posição, ficando mais longe da luta pelos lugares de acesso à Liga Europa, que já eram uma ‘miragem’. No domingo pode mesmo ser ultrapassado na tabela classificativa pelo Portimonense.

Na Mata Real, Paços de Ferreira e Belenenses empataram 1-1, numa partida em que os donos da casa chegaram à vantagem por Luiz Phellype, aos 13 minutos, mas em que os ‘azuis’ empataram por Maurides, no arranque da segunda metade (46).

Rui Vitoria celebra com os jogadores o importante triunfo dos 'encarnados'. LUSA

Os pacenses mantêm-se próximos da zona de descida, com 29 pontos, no 15.º lugar, em igualdade pontual com as equipas do Vitória de Setúbal e do Moreirense, 13.º e 14.º respetivamente, mas com apenas mais três do que o Estoril Praia.

Após somar mais um ponto em direção à zona da tranquilidade, o Belenenses permanece no 11.º lugar, com 34 pontos, com sete pontos acima da linha de despromoção, mas domingo pode ser ultrapassado pelo Tondela (12.º, com menos dois pontos).

Este domingo, o Sporting recebe o Boavista procura retomar o terceiro lugar, depois de o Sporting de Braga ter assumido a posição na sexta-feira, com uma vitória sobre o Marítimo (2-0), que o deixou em igualdade de pontos com os ‘leões’ (71).

O Desportivo de Chaves-Portimonense, o Tondela-Desportivo das Aves e Moreirense-Rio Ave são os restantes jogos de domingo.

Resultados da 31.ª jornada da I Liga de futebol:

- Sexta-feira, 20 abr:

Sporting de Braga – Marítimo, 2-0

- Sábado, 21 abr:

Paços de Ferreira – Belenenses, 1-1

Feirense - Vitória de Guimarães, 2-1

Estoril-Praia – Benfica, 1-2

- Domingo, 22 abr:

Desportivo de Chaves – Portimonense, 17:00

Tondela - Desportivo das Aves, 17:00

Moreirense - Rio Ave, 19:00

Sporting – Boavista, 21:15

- Segunda-feira, 23 abr:

FC Porto - Vitória de Setúbal, 21:00.

