Benfica vence Estoril e está com um pé na final da Taça

O clube da II Liga ainda pregou um susto mas a formação de Jorge Jesus conseguiu uma vantagem folgada para a o encontro da segunda mão.

O Benfica garantiu hoje, praticamente, a presença na final da Taça de Portugal em futebol, depois de vencer no terreno do Estoril, da II Liga, por 3-1, em partida da primeira mão das meias-finais da prova.

Ainda assim, o conjunto da casa foi o primeiro a marcar no António Coimbra da Mota, com André Vidigal a concluir com êxito um bom movimento coletivo dos canarinhos (24'). No entanto, os comandados de Jorge Jesus conseguiram empatar em cima do intervalo, através do uruguaio Darwin Núñez, que bisaria aos 78 minutos, depois de Seferovic ter consumado a reviravolta no resultado aos 69. 4

A segunda mão está agendada para o início de Março, com FC Porto e Sp Braga a discutirem a outra vaga na decisão, depois de um empate a um golo na primeira partida disputada no Minho.

