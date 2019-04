Encarnados venceram hoje em casa do Feirense por 4-1, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, e recuperam a liderança do campeonato.

Benfica vence em Santa Maria da Feira e volta ao primeiro lugar

O Feirense adiantou-se no marcador, com um golo de Sturgeon, aos 10 minutos, mas os encarnados deram a volta ainda na primeira parte, com tentos de Pizzi, aos 40, na conversão de uma grande penalidade, e de André Almeida, já em tempo adicional.

A abrir a segunda parte, Seferovic ampliou a vantagem para as 'águias' e bisou no encontro, aos 89, confortando a liderança da lista dos melhores marcadores da prova, com 18 golos.

Com este triunfo, o Benfica ocupa o primeiro lugar da tabela, embora em igualdade pontual com o FC Porto, enquanto o Feirense se encontra cada vez mais isolad no último lugar da classificação.

