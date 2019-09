Encarnados estiveram a perder no reduto do Moreirense, mas os golos providenciais de Rafa e Seferovic evitaram a segunda derrota consecutiva das águias na mesma semana.

Benfica vence em Moreira de Cónegos com reviravolta nos últimos minutos

Após um empate sem golos nos primeiros 45 minutos, o Moreirense inaugurou o marcador aos três minutos da etapa complementar por intermédio de Luther Singh que com um remate forte, cruzado, bateu o guardião benfiquista e colocou a formação nortisra na frente do marcador.

O Benfica reagiu e acabou por chegar à vitória nos últimos instantes da partida com golos de Rafa, aos 85 minutos, e Seferovic já em período de descontos.

Com esta vitória, as "águias" lideram provisoriamente a Primeira Liga, com 15 pontos em 6 jogos e esperam pelo resultado do Famalicão, que vai até Alvalade defrontar o Sporting na segunda-feira. O Moreirense é 9.º classificado com 7 pontos conquistados.





