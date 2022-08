Em Leiria, casa ‘emprestada’ do Casa Pia, o Benfica que acabou hoje reduzido a 10 devido a expulsão de Otamendi já nos descontos. Veja as fotos.

Desporto 6

I Liga Futebol

Benfica vence casa Pia com golo solitário de Gonçalo Ramos

Lusa Em Leiria, casa ‘emprestada’ do Casa Pia, o Benfica que acabou hoje reduzido a 10 devido a expulsão de Otamendi já nos descontos. Veja as fotos.

O Benfica venceu hoje o Casa Pia por 1-0, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, com um golo de Gonçalo Ramos a garantir o quarto triunfo em quatro jogos oficiais disputados esta época.

Em Leiria, casa ‘emprestada’ do Casa Pia, o avançado Gonçalo Ramos marcou o golo do triunfo dos ‘encarnados’ aos 58 minutos, perante uma plateia de mais de 22 mil espetadores.

Primeira liga. Leiria, um regresso ao passado Casa Pia recebe o Benfica em casa emprestada para a jornada 2 da primeira liga. Rui Tovar recua no tempo, ao primeiro Casa Pia vs Benfica, em 1939.

Com este golo, os encarnados asseguraram os três pontos e a quarta vitória da época, depois do triunfo frente ao Arouca, na primeira jornada do campeonato, e nas duas mãos da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com os dinamarqueses do Midtjylland.

6 Benfica vence o Casa Pia, em Leiria. LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Benfica vence o Casa Pia, em Leiria. LUSA Benfica vence o Casa Pia, em Leiria. LUSA Benfica vence o Casa Pia, em Leiria. LUSA Benfica vence o Casa Pia, em Leiria. LUSA Benfica vence o Casa Pia, em Leiria. LUSA Benfica vence o Casa Pia, em Leiria. LUSA

Com este triunfo, o Benfica, que acabou hoje reduzido a 10 devido a expulsão de Otamendi já nos descontos, está provisoriamente isolado na frente do campeonato com seis pontos, enquanto o Casa Pia, que regressou esta época ao escalão máximo do futebol português, soma um ponto e continua sem vencer.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.