Benfica vence Boavista nos penáltis e está na final da Taça da Liga

Taça da Liga Sporting e Benfica vencem e estão perto das meias-finais

O Sporting venceu esta quarta-feira em casa o Boavista, por 1-0, em jogo da segunda jornada do Grupo C da terceira fase da Taça da Liga de futebol, com um golo do japonês Tanaka. Os encarnados receberam e bateram o Arouca por 4-0.