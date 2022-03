Vitória em Amesterdão é a terceira de sempre fora da Luz em fase a eliminar, após Liverpool 2006 e Zenit 2016.

Benfica. Uma alegria, aleluia

É uma noite especial, especialíssima. Uma noite em que os favoritos caem por terra sem honra nem glória. E, ainda por cima, em casa. Sim, os favoritos. Primeiro é o Manchester United em Old Trafford, obra do Atlético Madrid. Poucos minutos depois, é o Ajax no ArenA, cortesia Benfica.



Grande Benfica, prova superada. E que prova, o Ajax apresenta-se com um futebol vertiginoso e com o melhor marcador da competição na figura do avançado marfinense Haller. Em todos os sete jogos anteriores, o homem marca. É obra. Na estreia, pobre Sporting. Apanha cinco do Ajax, quatro de Haller. Ao oitavo jogo, alto lá e pára o baile. O Benfica manieta os movimentos do Ajax do primeiro ao último minuto e, salvo honrosas excepções, Vlachodimos acumula trabalho extra.

Verdade, os números certificam o Ajax como equipa mais em jogo, com 66% posse de bola, 16 remates e 10 cantos. O Benfica defende-se como pode e, às vezes, atabalhoadamente. Menos mal, a bola nunca ronda a baliza com perigo evidente. Há muitos pontapés fora da área (Antony é um dos actores principais) e alguns dentro, só dois atraem o íman de Vlachodimos, ainda autor de uma defesa miraculosa com a mão direita no sétimo minuto de descontos – o lance é posteriormente anulado por fora de jogo de Brobbey.

Com paciência e risco (calculado?), o Benfica só consegue espaço no seu meio-campo e articular jogadas de ataque a meio da segunda parte, numa altura em que o Ajax já abusa dos cruzamentos para a área e denota algum cansaço, o que é natural para quem nunca tira o pé de pedal. Aparecem então as figuras de Rafa, Gonçalo Ramos e, claro, Darwín. O uruguaio é o autor do golo solitário, de cabeça, a aproveitar uma saída desastrosa do guarda-redes Onana na sequência de um livre lateral de Grimaldo. Antes dos raides desses três ‘lone rangers’, o central Vertonghen assume-se como principal figura a varrer a sua área. Aliás, o belga consegue a segunda vitória em A’dam, três anos depois daquela ao serviço do Tottenham, então para a 2.ª mão da ½ final – nesse dia 8 Maio 2009, o suplente brasileiro Lucas Moura consome o hat-trick aos 90’+6 e dá a volta ao Ajax (3:2).

A vitória no campo do Ajax garante ao Benfica a presença nos ¼ final da Liga dos Campeões pela quinta vez, como digno representante de Portugal no sorteio de sexta-feira, em Nyon (Suíça). Ao todo, e desde a criação da Liga dos Campeões em 1991-92, é a terceira vitória benfiquista fora da Luz em fase a eliminar. As outras duas também selam o apuramento para os ¼, e separadas por uma década. Nélson Veríssimo, substituto de Jesus já depois da fase de grupos, antecipa a lógica estatística em quatro anos. Os exemplos anteriores referem-se a Liverpool e São Petersburgo.

Em Anfield, o Benfica parte em vantagem pelo 1:0 de Luisão na Luz. O Liverpool, então campeão em título, entra confiante e esbanja três oportunidades de golos, por Crouch (11’, ao poste), Luis García (19’, por cima) e, de novo, Crouch (25’, defesa de Moretto). O Benfica sacode a pressão e assusta com uma bola à trave de Geovanni, aos 29’. Na recarga, Simão atira de cabeça à figura de Reina. O aviso está dado. À segunda é de vez. Simão recupera a bola, livra-se de Traoré, desvia-se de Carragher e toma lá disto. É um remate imparável, fora da área. Anfield cala-se. E nem outra bola ao poste de Crouch (43’) anima a malta.

Na segunda parte, o Liverpool força o empate e esbarra em Moretto. Que o digam Xabi Alonso e Gerrard, os mais inconformados em remates fora da área. O Benfica segura a vantagem e o treinador holandês Ronald Koeman faz substituições cirúrgicas com as entradas de Karagounis e Miccoli. É do italiano o 0:2, a um minuto do fim. Lance iniciado em Ricardo Rocha e prosseguido por Simão com um passe lateral para Beto, cujo cruzamento apanha Miccoli solto na área. O avançado domina e atira, de forma acrobático. É um lance bonito, um golo improvável. Fim de papo, o Benfica elimina o campeão europeu e só é eliminado pelo Barcelona, na eliminatória seguinte.

Dez anos volvidos, em 2016, o Benfica de Rui Vitória esgrime argumentos com o Zenit de André Villas-Boas. Um treinador português está garantido nos ¼ final e o do Benfica leva vantagem de 1:0, consumada com um golo in extremis de Jonas aos 90’+1. O Zenit conta com Hulk, o Benfica defende-se com Samaris ao lado de Lindelof mais o estreante Ederson nas andanças europeias. O início é taco a taco, daí o nulo ao intervalo. No reinício, Hulk empata a eliminatória num lance desenhado pelo esquerdino Zhirkov em que o brasileiro conclui de cabeça.

Também de cabeça é o 1:1 de Gaitán, a cinco minutos do fim. A jogada é iniciada por Raúl Jiménez, com um potente remate de muito longe a embater na barra de Lodygin. Na recarga, o argentino marca a bel-prazer. Com 1:1, e atenção que os golos fora ainda valem, o Benfica já tem o caminho aberto para os ¼ final. Rui Vitória perde tempo com uma substituição aos 90’+2 e é precisamente desse suplente Talisca o 1:2 final. O brasileiro saca um pontapé vitorioso aos 90’+6 e o Benfica comete a proeza de ganhar os dois jogos da eliminatória. Segue-se o Bayern e, aí, a equipa de Guardiola é mais forte com 1:0 em Munique e 2:2 na Luz, com outro grande golo de Talisca, este de livre directo.

Agora, em 2022, o Benfica silencia Amesterdão e mete-se com surpresa no sorteio de sexta-feira, juntamente com Bayern, Real Madrid, Manchester City, Liverpool e Atlético Madrid – faltam definir os dois restantes clubes entre Villarreal/Juventus e Lille/Chelsea. Venha quem vier, o Benfica está mais que animado que nunca.

* O autor escreve ao abrigo do antigo AO.

