O dérbi desta sexta-feira, com o Sporting tem início marcado para as 21h15, no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo com arbitragem de Artur Soares Dias.

Futebol

Benfica troca Gil Dias por Meïte nos convocados para jogo com o Sporting

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, efetuou apenas troca nos 20 futebolistas convocados para o jogo de hoje, com o Sporting, da 13.ª jornada da I Liga, ao fazer entrar nas escolhas Meïte, por troca com Gil Dias.

Em relação ao jogo com o Belenenses SAD, Jesus manteve quase a mesma lista, com uma troca direta entre o médio e o lateral, que entrou na segunda metade do jogo com os ‘azuis’, pouco antes de ter sido suspenso.

Jorge Jesus minimiza ausências de Coates e Palhinha e assume importância do dérbi Técnico benfiquista fez questão de dizer que, se os ‘leões’ estarão privados do central uruguaio, infetado com covid-19, e do médio luso, lesionado, nas próximas semanas, o Benfica não poderá contar com Lucas Veríssimo até ao final da temporada.

Na jornada anterior, o embate com o Belenenses SAD foi suspenso aos 48 minutos, numa altura em que o Benfica vencia por 7-0, depois de os ‘azuis’ terem ficado sem o número mínimo de futebolistas (sete), e após terem iniciado a partida com apenas nove, face a um surto do coronavírus no plantel.

O dérbi de hoje com o Sporting tem início marcado para as 21:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

O Sporting, campeão em título, lidera a I Liga, com os mesmos 32 pontos do FC Porto, que hoje visita o Portimonense, a partir das 19:00, enquanto o Benfica é terceiro classificado, a um ponto.

Os 'encarnados' não contam também com os lesionados Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves e Radonjic, enquanto o Sporting não deverá ter, pelas mesmas razões, João Palhinha, Rúben Vinagre e Jovane Cabral, bem como Coates, que teve teste positivo ao coronavírus.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite.

- Defesas: Gilberto, Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Morato, Grimaldo e Valentino.

- Médios: Weigl, Meïte, Pizzi, Taarabt, Everton, Rafa e João Mário.

- Avançados: Seferovic, Gonçalo Ramos, Yaremchuk e Darwin.

