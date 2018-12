Um golo de penalty marcado por Jonas valeu a vitória sobre o Marítimo.

Benfica triunfa na Madeira

Um golo de Jonas, na marcação de um penalty à beira do intervalo, foi o suficiente para que o Benfica saísse do Estádio dos Barreiros, no Funchal, vitorioso na partida da 13ª jornada frente ao Marítimo.

Madeirenses e benfiquistas foram criando momentos de perigo ao longo da primeira parte, sendo o mais flagrante um livre de Grimaldo que Amir defendeu com qualidade (37 m). Num jogo equilibrado, o Benfica adiantou-se no marcador quando se jogavam as compensações antes do intervalo: Cervi centrou, Jonas tentou o remate e foi travado na área por Amir, ficando a queixar-se das costas. O árbitro, João Pinheiro, assinalou penalty e o mesmo Jonas aproveitou a oportunidade para apontar o seu quinto golo.

Na segunda parte, a toada de equilíbrio não se desfez, uma vez que o Marítimo procurou sempre chegar à igualdade, enquanto os lisboetas iam gerindo a vantagem e tentando chegar com perigo à baliza adversária.

Antes deste jogo, Rio Ave e Belenenses empataram a dois golos. O Sporting-Nacional, com início às 21:00, encerra a jornada.

