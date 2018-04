O Benfica tenta hoje subir provisoriamente à liderança da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Tondela, na 32.ª jornada, num dia em que o Sporting procura, pelo menos, manter a distância para os rivais lisboetas.

Benfica tenta liderança provisória e Sporting manter distâncias antes do dérbi

O Benfica tenta hoje subir provisoriamente à liderança da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Tondela, na 32.ª jornada, num dia em que o Sporting procura, pelo menos, manter a distância para os rivais lisboetas.

A dois pontos do líder FC Porto, que visita no domingo o Marítimo, os 'encarnados' recebem um tranquilo Tondela, 10.º classificado e com a manutenção praticamente assegurada, numa partida marcada para as 19:15 (hora luxemburguesa).

No Benfica, que continua sem contar com Jonas, depois de ter falhado os últimos jogos devido a lesão, Fejsa, Ruben Dias, Grimaldo e Jardel estão em risco de falhar o dérbi com o Sporting, da próxima ronda, caso vejam um amarelo.

Os 'leões', a três pontos das 'águias', visitam o Portimonense, 11.º, a uma semana do clássico em Alvalade, que Battaglia, Coates e Rui Patrício podem falhar caso sejam admoestados no Algarve.

Os defesas Piccini e André Pinto e o médio William Carvalho ainda estão com problemas físicos, estando, por isso, em dúvida para a viagem a Portimão, enquanto Mathieu vai falhar a partida, de acordo com o treinador Jorge Jesus.

No outro encontro do dia, o Vitória de Setúbal, 14.º classificado, com 29 pontos, recebe o Feirense, 17.º e penúltimo, com 27.

Resultados da 32.ª jornada da I Liga de futebol:

- Sexta-feira, 27 abr:

Vitória de Guimarães – Moreirense, 1-0



- Sábado, 28 abr:

Vitória de Setúbal – Feirense, 17:00



Benfica – Tondela, 19:15



Portimonense – Sporting, 21:30



- Domingo, 29 abr:

Boavista - Paços de Ferreira, 17:00



Rio Ave - Desportivo de Chaves, 17:00



Marítimo - FC Porto, 19:00



Belenenses - Sporting de Braga, 21:15



- Segunda-feira, 30 abr:

Desportivo das Aves - Estoril-Praia, 21:00.



